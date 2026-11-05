Porți deschise la Curtea Constituțională. Cum se fac înscrierile și cine poate participa

Curtea Constituțională a României (CCR) organizează, pe 3 și 7 decembrie 2026, două zile de vizitare a sediului instituției din Palatul Parlamentului, dedicate elevilor de gimnaziu și liceu. Evenimentele au loc înaintea Zilei Constituției, sărbătorită pe 8 decembrie, iar profesorii pot transmite solicitările de înscriere până pe 27 noiembrie, la ora 12:00.

Elevii din clasele V-XII vor putea intra în sediul Curții Constituționale, aflat în Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului educativ „Porți deschise”, programat pentru 3 și 7 decembrie. Acțiunea este organizată cu ocazia Zilei Constituției României și urmărește familiarizarea elevilor cu activitatea instituției și cu rolul Legii Fundamentale.

CCR a decis să organizeze două ediții ale evenimentului după ce unitățile de învățământ au transmis numeroase solicitări de participare, iar acțiunile desfășurate în anii precedenți au atras un interes ridicat.

Pe parcursul vizitelor, grupurile de elevi, însoțite de profesori sau diriginți, vor avea acces în două dintre încăperile instituției: Sala de ședințe publice „Alexandru Ioan Cuza” și Sala de Consiliu „Constantin Dissescu”.

Participarea se face pe baza unei solicitări transmise de cadrele didactice responsabile de grupurile de elevi.

Cererile trebuie trimise la adresa de e-mail [email protected], până vineri, 27 noiembrie 2026, ora 12:00. Documentele trebuie să includă lista nominală a participanților și informațiile personale solicitate prin regulamentul instituției.

CCR a stabilit că acceptarea grupurilor se va face în ordinea primirii cererilor, în limita numărului de locuri disponibile.

Participarea la eveniment presupune și acordul pentru realizarea de fotografii și înregistrări video. Materialele vor putea fi folosite ulterior exclusiv pentru informarea publicului și promovarea activităților educative organizate de instituție.

Vizitele sunt programate în intervalul 10:00-16:00, atât pe 3 decembrie, cât și pe 7 decembrie.

Pentru fiecare zi sunt stabilite trei serii:

10:00-12:00;

12:00-14:00;

14:00-16:00.

Fiecare grup poate avea cel mult 40 de elevi și două cadre didactice însoțitoare.

Intrarea în perimetrul Palatului Parlamentului se realizează numai pietonal, prin poarta A1, aflată pe Calea 13 Septembrie nr. 2.

Ulterior, participanții vor intra în sediul Curții Constituționale prin punctul de acces B1.

Evenimentele organizate de CCR precedă Ziua Constituției României, marcată anual pe 8 decembrie. În 2026 se împlinesc 35 de ani de la adoptarea Legii Fundamentale, aprobată prin referendumul național din 8 decembrie 1991.

Constituția a trecut printr-un proces de revizuire în 2003, când prevederile sale au fost adaptate noului context euro-atlantic.

Legea nr. 47/1992, care reglementează organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe 22 mai 1992.

Ziua Constituției a fost instituită oficial prin Legea nr. 120/1995, pentru a marca adoptarea Legii Fundamentale a statului român.