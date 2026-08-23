Data de 23 august 1944 marchează schimbarea poziției României în cel de-Al Doilea Război Mondial. Regele Mihai I l-a demis pe mareșalul Ion Antonescu și a dispus arestarea acestuia, iar România a încetat alianța cu Germania și a anunțat acceptarea armistițiului cu Națiunile Unite.

În aceeași seară, Regele Mihai I s-a adresat populației prin radio și a anunțat încetarea alianței cu Germania și acceptarea armistițiului. România a început ulterior să lupte împotriva Germaniei naziste alături de Aliați.

După arestarea lui Ion Antonescu, guvernarea a fost preluată de generalul Constantin Sănătescu. Evenimentele din 23 august au fost urmate de schimbări politice majore, iar în anii care au urmat România a trecut printr-o transformare profundă a regimului politic.

În perioada regimului comunist, semnificația zilei de 23 august a fost reinterpretată în propaganda oficială. Rolul Regelui Mihai I și al partidelor democratice în evenimentele din 1944 a fost diminuat, iar momentul a fost prezentat drept „eliberarea” României de sub regimul fascist.

23 august a devenit sărbătoare națională și una dintre cele mai importante zile din calendarul oficial. În marile orașe erau organizate parade militare și manifestații de amploare, la care erau mobilizați muncitori, elevi și angajați ai instituțiilor.

Pregătirile pentru defilări începeau cu mult timp înainte. Erau pregătite pancarte, steaguri și portrete ale liderilor comuniști, iar participanții repetau traseele și momentele manifestărilor.

Fostul premier Victor Ponta a comentat, într-un mesaj publicat de 23 august 2026, modul în care este marcată această zi, comparând situația actuală cu România din 1989.

„Sărbătorim 23 august 2026 la fel ca pe 23 august 1989: cu propagandă și prostie! Și cu o amplă dezbatere despre «merdenele»”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier a criticat apoi activitatea actualilor reprezentanți ai puterii, susținând că aceștia se ocupă de alte subiecte decât cele pe care el le consideră prioritare.

„În plus, absolut toți cei aflați la conducerea țării se ocupă cu altceva decât ar trebui și trăiesc în lumi total paralele cu restul românilor!”, a afirmat Ponta.

Acesta a făcut referire la mai mulți oficiali. Despre ministrul de Externe a spus că „se ocupă de apărarea aeriană a Ucrainei”, iar despre ministrul Apărării a afirmat că „scufundă barje în Dunăre ca să ridice nivelul apei cu doi centimetri”.

În același mesaj, Ponta a susținut că premierul se ocupă de discuții „informale” cu președinta Curții Constituționale, că anumiți consilieri prezidențiali scriu proiecte de lege, iar președintele României încearcă să obțină o majoritate parlamentară.

Referindu-se la PSD și PNL, fostul premier a afirmat că cele două formațiuni „își dau în cap în public, fără jenă sau memorie, ca doi foști parteneri care au dormit împreună, în același pat, timp de șapte ani”.

Despre USR, Ponta a susținut că formațiunea „vinde țara bucată cu bucată și se ține de funcțiile de la stat”, acuzând în același timp partidul că îi critică pe social-democrați și liberali pentru că „au vândut țara și s-au ținut de funcții”.

Fostul premier și-a continuat mesajul printr-o comparație între România anului 2026 și perioada de dinaintea Revoluției din decembrie 1989. „La fel ca pe 23 august 1989, România este o țară în derivă, jefuită și umilită de o clică de impostori care crede că propaganda le poate ascunde prostia și incompetența!”, a scris Ponta.

Acesta a afirmat că, asemenea perioadei de dinaintea Revoluției, oamenii sunt „blazați, dezgustați, lipsiți de speranță și de lideri”.

Mesajul se încheie cu o referire la evenimentele din decembrie 1989 și la rolul Moscovei și al Bruxelles-ului.

„Poate că tocmai din acest motiv va apărea un nou 22 decembrie 1989. Atunci, Moscova a închis ochii; poate că acum va face la fel și Bruxelles-ul!”, a transmis Victor Ponta.