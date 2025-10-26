Politicieni petrecuți cu huiduieli la plecarea de la Catedrala Națională: Hoții!

Mai mulți politicieni au fost huiduiți duminică de persoane adunate în apropierea Catedralei Națională, la finalul slujbei de sfințire a picturii în mozaic a lăcașului de cult. Oamenii strigau „Demisia!” și „Hoții!”.

La ceremonie au fost prezenți președinții Nicuşor Dan și Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, președinții celor două Camere ale Parlamentului, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, foștii premieri Viorica Dăncilă, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, Custodele Coroanei Principesa Margareta, Principele Radu, precum și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, alături de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

În timpul slujbei, jandarmii au surprins un bărbat pe Calea 13 Septembrie, care împărțea cetățenilor materiale cu conținut fascist, legionar, rasist sau xenofob. Conform Jandarmeriei București, acțiunea contravine prevederilor O.U.G. nr. 31/2002, care interzice organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist sau rasist, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid sau crime de război.

Bărbatul a fost predat poliției pentru continuarea cercetărilor, iar organele de urmărire penală au fost sesizate.

Slujba a marcat sfințirea picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale, un moment important pentru Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Daniel a spus că prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I reprezintă „o mărturie a unității în ortodoxie” și un prilej de întărire a credinței și iubirii frățești.

Patriarhul Ecumenic a vorbit despre rolul sfintelor icoane și al artei bizantine în teologia ortodoxă și patrimoniul spiritual al creștinătății, amintind de locurile unde această tradiție artistică a înflorit: Constantinopol, Sfântul Munte Athos, Tesalonic, Creta, Cappadocia, Cipru, Ravenna și mănăstirile din Moldova.