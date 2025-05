Politica PNL, zguduit de rezultatele alegerilor. Ce urmează după ședința de urgență







Conducerea PNL a convocat Biroul Politic Național luni, la ora 16:00, pentru a comunica public pozițiile sale cu privire la situația politică actuală. Deputatul PNL Robert Sighiartău l-a criticat pe premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, pe care l-a numit „o frână” pentru Crin Antonescu în cursa prezidențială. Sighiartău a exprimat dorința de a avea un guvern fără actualul președinte al social-democraților și „oamenii din jurul lui”.

Biroul Politic Național, convocat la ora 16,00

Această convocare a conducerii Partidul Național Liberal survine după ce Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, nu a reușit să ajungă în finala prezidențială.

De asemenea, liberalul Dan Vîlceanu, exclus din partid anul trecut, a vizitat luni sediul PNL, subliniind că formațiunea se află într-o situație extrem de dificilă.

El a subliniat că actuala conducere sau viitoarea conducere, care va fi aleasă în cadrul congresului ce va avea loc cel mai probabil în acest an, trebuie să se concentreze pe restabilirea partidului.

Moțiune, depusă la congresul PNL

Vîlceanu a anunțat, de asemenea, că va propune o moțiune la congresul PNL.

„Partidul Naţional Liberal se află într-o situaţie financiară extrem de grea, aici cu zeci de milioane de euro datorie, la nivel local, cum e cazul nostru, la Gorj, cu sediile debranşate de la utilităţi. Suntem într-o situaţie extrem de proastă şi de aceea această conducere a partidului sau viitoarea conducere a partidului care va fi aleasă după congresul pe care îl vom avea cel mai probabil anul ăsta, trebuie să gândească în termeni de restabilizare a partidului şi de aşezare a unui viitor pentru acest partid, pentru că în momentul de faţă, lucrurile arată foarte, foarte rău”, a afirmat Dan Vîlceanu, la sediul din Modrogan.

Situația din PNL, clarificată la următorul congres

El a menționat că, din perspectiva sa, lucrurile se vor clarifica în ceea ce privește viitorul congres.

„Nu am venit să trag la răspundere pe nimeni astăzi, la sediul partidului, ci am venit pentru faptul că ştiam că probabil voi fi singurul care va veni astăzi la partid, atât de asumaţi sunt colegii mei care au luat deciziile în ultimii an, încât acum nu e nimeni la partid. Dar ceea ce este important este că vă spun de acum, cu siguranţă la viitoarele alegeri din partid aceste idei pe care vi le-am spus astăzi vor fi reprezentate şi vor fi concretizate într-o moţiune”, a mai declarat Vîlceanu.

Reamintim că George Simion a obținut 40,94% din voturi la alegerile de duminică, în timp ce Nicușor Dan a primit 20,95%, iar Crin Antonescu 19,97%. Aceste rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale din 4 mai au fost centralizate până luni la ora 09:00 și transmise de Biroul Electoral Central, pe baza datelor din 96,47% dintre secțiile de votare.