Delegația Partidului Social Democrat (PSD) din Parlamentul European le cere PNL și USR să spună public dacă susțin demersul familiilor politice europene din care fac parte, după ce PPE și Renew Europe au solicitat intervenția Comisiei Europene în legătură cu legea integrității. Miza este plata a 770 de milioane de euro alocate României prin PNRR.

Solicitarea PSD vine după ce Partidul Popular European, familie politică europeană din care face parte PNL, și lidera grupului Renew Europe, din care face parte USR, au adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene. În document este cerută intervenția executivului european în privința legislației privind integritatea, iar plata celor 770 de milioane de euro către România ar urma să fie condiționată de modificarea prevederilor contestate.

Social-democrații susțin că cele două partide trebuie să explice dacă își asumă poziția exprimată de familiile lor politice de la Bruxelles și dacă sunt de acord cu condiționarea fondurilor europene.

„Considerăm că PNL și USR au obligația să explice dacă susțin această intervenție a propriilor familii politice europene și dacă își asumă riscul blocării unor fonduri importante pentru România. Contradicția dintre pozițiile de la București și acțiunile de la Bruxelles este evidentă”, se arată într-un comunicat al PSD.

Partidul Social Democrat invocă diferențele dintre voturile date în Parlamentul României și pozițiile adoptate ulterior la nivel european.

PNL a votat în Camera Deputaților pentru proiectul privind integritatea, în timp ce PPE contestă la nivel european forma adoptată. În cazul USR, parlamentarii partidului au votat împotriva proiectului, iar Renew Europe susține acum demersul prin care Comisia Europeană este chemată să condiționeze plata fondurilor.

Proiectul privind integritatea a trecut de Camera Deputaților cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și trei abțineri.

PSD și PNL au susținut proiectul prin voturile parlamentarilor lor, în timp ce USR s-a pronunțat împotrivă.

PSD folosește această diferență pentru a pune sub semnul întrebării poziționarea PNL în raport cu PPE și cere conducerii partidului să spună dacă sprijină demersul european.

În același timp, social-democrații solicită și USR să explice dacă susține condiționarea banilor din PNRR de modificarea legislației adoptate în Parlament.

Social-democrații critică și modul în care partidele politice invocă instituțiile europene în funcție de situația politică.

PSD consideră „inacceptabil” ca disputele interne să ajungă la nivel european în condițiile în care acest lucru ar putea afecta fondurile destinate României.

„Niciun interes de partid și niciun politician nu pot fi mai importante decât fondurile europene destinate românilor”.

Partidul Social Democrat susține că există situații în care Bruxelles-ul este invocat pentru justificarea unor măsuri nepopulare, în timp ce, atunci când anumite decizii politice de la București sunt contestate, aceleași instituții europene sunt solicitate să intervină.

„Atunci când sunt promovate măsuri nepopulare, inclusiv în discuțiile privind reforma salarizării, opiniei publice i se spune că «Bruxelles-ul cere» sau că «ne obligă Comisia Europeană». Atunci când rezultatul unei decizii politice de la București nu convine, aceleași instituții europene sunt chemate să intervină, chiar cu riscul afectării fondurilor alocate României”, spun social-democrații.