Partidul Național Liberal (PNL) traversează o criză de identitate profundă, cu o tendință de „cancel culture”. O nouă direcție politică marcată de un viraj vizibil către un discurs progresist, specific până nu demult unor formațiuni precum USR.

Aceasta este concluzia principală a unei dezbateri tăioase din cadrul emisiunii „Contrapunct”, moderată de jurnalistul Dan Andronic, la care au participat Mirel Curea și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Schimbarea de direcție a liberalilor a fost catalogată drept o renegare a propriei istorii recente, dictată de interese externe și de directive trasate de consultanți, cu riscul de a-și părăsi electoratul.

Dan Andronic a subliniat că noul discurs al PNL, axat pe respingerea totală a guvernărilor alături de la PSD, împrumută elemente clare din ideologia progresistă de tip „cancel culture”. Jurnalistul a relatat o discuție recentă cu un lider liberal care susținea că îi este „rușine” de guvernele Orban, Cîțu și Ciucă tocmai din cauza colaborării cu social-democrații.

„Ce faceți voi acum, se numește în limbajul neomarxist, progresist: cancel culture. Adică, ne renegăm propria istorie. Din motive ideologice. Și acum motivul ideologic, e simplu: PSD-ul e câh”, a explicat Dan Andronic.

Moderatorul a atras atenția că această atitudine justifică o respingere masivă din partea cetățenilor, care percep acest discurs drept o ipocrizie politică: „Măi, dacă vă e atât de rușine, de ce nu vă retrageți? De ce veniți din nou? [...] Nu pot decât să constat că un partid, ultimul partid istoric, de fapt, că PNL-ul rămăsese ultimul partid istoric, se duce și el ușor, ușor.”

Colonelul (r) Tudor Păcuraru a oferit o perspectivă geopolitică asupra acestei mișcări de pe scena politică românească. Fostul ofițer SRI a introdus conceptul de „elită compradoră”. Acesta este un termen istoric ce definește elitele locale cumpărate și folosite de puteri străine pentru a le reprezenta interesele economice și politice într-o anumită regiune.

Potrivit lui Păcuraru, după eșecul parțial al proiectului USR, interesele corporatiste externe, în special cele germane, caută să preia controlul prin transformarea altor partide.

„În momentul de față, cineva vrea să ia această moștenire ca să își întărească pozițiile. Acest cineva sunt mari întreprinderi germane care intră [... ] pe piața românească pentru multe miliarde și care și-au găsit acum și încorpesc, adună niște elitiști compradori și vor face un partid: Partidul Rheinmetall România. Un partid comprador în România.”, a spus Tudor Păcuraru

Fostul colonel a mers și mai departe, afirmând că ideologia clasică a fost înlocuită cu interese pur economice, dând exemplul simbolic al marilor companii de armament: „În momentul de față, neomarxismul a fost înlocuit cu Doctrina Rheinmetall. Că de aici a început defilarea PNL-ului. [...] Aceste interese germane, exprimate prin persoane ca domnul Siegfried Mureșan sau domnul Dominic Fritz, se adună și vor pune de un partid.”

Jurnalistul Mirel Curea a completat analiza din podcast, explicând că adoptarea discursului progresist de către politicienii români nu provine dintr-o convingere ideologică reală, ci dintr-o obediență oarbă față de noii „șefi” direcționali.

Curea a comparat situația cu momente din recentul trecut politic, când partide întregi și-au schimbat doctrina peste noapte, la un simplu ordin.

„A zis șeful că mergem la miliție. Hai la miliție! Românii n-au nicio problemă. [...] Bă, a zis șeful, gata, o ardem cu Germania și îmbrățișăm discursul neomarxist”, a concluzionat Mirel Curea, punctând superficialitatea doctrinară a actualei clase politice.