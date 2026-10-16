Partidul Național Liberal (PNL) trebuie să restituie peste 14 milioane de lei către bugetul de stat, după ce a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Banii au fost primiți pentru cheltuielile din campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024, după anularea primului tur al alegerilor. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formațiunii politice, după ce aceasta pierduse și la Curtea de Apel București, în noiembrie 2025.

Decizia definitivă menține obligația PNL de a returna sumele provenite din finanțarea publică, pe care AEP le-a considerat neeligibile pentru rambursare.

Litigiul a pornit după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 de către Curtea Constituțională a României (CCR), care a dispus reluarea întregului proces electoral.

Ulterior, Guvernul a adoptat OUG nr. 143/2024, prin care a stabilit procedura de restituire a cheltuielilor electorale suportate de competitorii politici.

Actul normativ prevedea la articolul 1, alineatul 1: „În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Electorală Permanentă restituie, la cererea scrisă a competitorilor electorali la alegerile pentru Președintele României din anul 2024, sumele aferente cheltuielilor electorale evidențiate în rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale depuse de către aceștia la Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile legii”.

PNL a solicitat rambursarea cheltuielilor electorale în valoare totală de 17.650.605 lei. Din această sumă, 3.541.017 lei reprezentau cheltuieli acoperite din surse private, iar 14.109.587 lei proveneau din finanțare publică.

AEP a restituit inițial întreaga sumă solicitată. Ulterior, însă, o echipă de control a instituției a stabilit că partidul avea dreptul să păstreze doar banii aferenți cheltuielilor eligibile din finanțare privată, nu și sumele provenite din subvenții de la bugetul de stat.

În consecință, la 7 mai 2025, AEP a emis o decizie prin care a obligat formațiunea politică să returneze 14.117.378 de lei.

Suma solicitată de autoritatea electorală era formată din 14.109.587 de lei, reprezentând cheltuieli acoperite din finanțare publică, și 7.790,45 lei, aferenți unor cheltuieli din finanțare privată care au fost invalidați în baza articolului 48, alineatul 13, din Legea nr. 334/2006.

În motivarea deciziei, AEP a indicat existența unor diferențe între calculul difuzărilor efectuate de un furnizor și valorile facturate.

Instituția a arătat că: „în urma examinării documentelor depuse de Partidul Național Liberal, s-a constatat existența unei neconcordanțe între calculul difuzărilor efectuate de către (…) 3 S.A. și sumele facturate. Ca urmare a solicitării de clarificări, furnizorul a transmis un model de calcul al difuzărilor, din care a rezultat o diferență de 7.790,45 lei, reprezentând o sumă facturată în plus. În acest context, competitorul electoral a solicitat furnizorului emiterea unei facturi storno pentru corectarea erorii”.

PNL a contestat decizia AEP în instanță, însă judecătorii au respins solicitările partidului atât la Curtea de Apel București, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În motivarea soluției, magistrații au analizat relația dintre OUG nr. 143/2024 și prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

După anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, Guvernul a constatat că legislația existentă nu reglementa explicit restituirea cheltuielilor în situația anulării scrutinului. Ordonanța adoptată ulterior a introdus mecanismul de rambursare a sumelor solicitate de competitorii electorali.

Judecătorii au considerat însă că restituirea trebuia realizată „în condițiile legii”, formulare care impune aplicarea prevederilor relevante din Legea nr. 334/2006.

Potrivit interpretării instanței, sumele eligibile pentru rambursare trebuie stabilite prin aplicarea articolului 48 din această lege, inclusiv a alineatului 11, litera d). În consecință, cheltuielile acoperite din subvenții de la bugetul de stat nu puteau fi incluse în sumele restituite partidului.

Prin respingerea recursului, Înalta Curte a menținut soluția anterioară, iar PNL trebuie să returneze banii solicitați de AEP.