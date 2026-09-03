Senatorul USR de Galați Gheorghe Ștefănache și-a anunțat demisia din partid și a transmis că va activa ca independent. Parlamentarul spune că decizia vine după mai multe neînțelegeri cu formațiunea, atât la nivel local, cât și în privința unor lideri ai partidului. Ștefănache susține că nu mai poate accepta situația din organizația USR Galați și că alegerea sa are legătură cu valorile în care crede. De asemenea, senatorul a lansa critici la adresa conducerii formațiunii.

Gheorghe Ștefănache a explicat că plecarea din USR reprezintă, în opinia sa, o formă de fidelitate față de propriile principii și față de alegătorii din Galați.

„Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele, dar mai ales față de gălățenii cărora le-am promis că le voi schimba viața în bine dacă mă vor investi cu votul lor și cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galați”, a declarat Gheorghe Ștefănache, într-o postare pe rețelele de socializare.

Parlamentarul a susținut că principala problemă se află la nivelul organizației locale a USR. El a acuzat filiala de lipsă de activitate și a spus că nu poate accepta această situație.

„Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea „asumată” a structurii politice locale din care deja am făcut parte”, a motivat senatorul.

Senatorul a transmis că, deși a crezut inițial în lupta împotriva sistemului și în confruntarea politică cu PSD, în prezent are nemulțumiri față de mai mulți lideri ai USR.

Ștefănache susține că liderii partidului nu vor avea un rol important în politica locală din Galați și consideră că organizația județeană trebuie să promoveze candidați din rândul membrilor locali.

„Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul – mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați. La Galați, din partea USR Galați vor trebui să candideze useriști gălățeni, dar nu doar pentru a încărca listele electorale”, a adăugat Ștefănache.

Organizația USR Galați a avut o poziție critică față de plecarea senatorului. Filiala susține că demisia lui Ștefănache era așteptată de mai bine de un an și l-a acuzat că se „autovictimiza”.

Organizația locală a comentat și posibilul traseu politic al senatorului după plecarea din USR. Reprezentanții filialei au exclus posibilitatea ca acesta să se alăture PSD sau PNL, sugerând în schimb că ar putea ajunge într-o formațiune cu orientare suveranistă.

„Probabil va urma o perioadă de «independent», după care îl vom regăsi într-o structură «suveranistă», mai nou înființată. În fond, în politica românească, «independența» este uneori doar stația de tranzit dintre partidul din care pleci și partidul în care ai decis de multă vreme să ajungi.”, a scris USR Galați, într-o postare pe Facebook.

După demisia din USR, Gheorghe Ștefănache susține că își va continua activitatea ca senator independent. El a anunțat că nu se va afilia niciunui grup parlamentar.

Parlamentarul spune că își dorește să își continue activitatea politică fără să renunțe la principiile pe care le consideră importante pentru mandatul său și pentru alegătorii din Galați.

Ștefănache a fost ales senator pe listele USR și a reprezentat formațiunea în Parlamentul României. Acum, el spune că își va continua activitatea ca independent și că drumul său politic „va continua acolo poate rămâne autentic, lucid și util pentru Galați”.