Plățile pentru subvențiile agricole, condiționate de aprobarea bugetului pe 2026

Plățile pentru subvențiile agricole aferente campaniei din 2025 vor începe doar după aprobarea și publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2026. Schemele de sprijin sunt plătite din bugetul de stat al anului următor celui pentru care sunt solicitate, motiv pentru care APIA nu poate autoriza plățile înainte ca sumele să fie stabilite prin lege.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că întregul proces este condiționat de finalizarea bugetului de stat. „Mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament. Jumătatea lunii februarie este varianta realistă. Nu se poate amâna mai mult”, a declarat acesta, citat de Agrointel.ro.

Proiectul de buget este elaborat de Guvern și supus votului Parlamentului, iar legea intră în vigoare după promulgarea de către Președinte și publicarea în Monitorul Oficial.

După finalizarea acestor etape, Ministerul Agriculturii poate începe procedurile de calcul al plafoanelor și de autorizare a plăților la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Întârzierea bugetului este legată și de prioritizarea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. Vicepremierul a subliniat că respectarea termenelor din PNRR influențează direct calendarul bugetar și prioritățile Guvernului.

„Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important și orice zi de întârziere poate să afecteze absorbția și succesul acestui program. Iar fondurile europene sunt esențiale anul acesta. Prioritatea trebuie să fie pe PNRR, ca să terminăm la sfârșitul lunii august acest program, să facem o absorbție cât mai apropiată de sută la sută, să atingem indicatorii, să facem reformele atașate de aceste sume primite de la Comisia Europeană”, a explicat acesta.

Fermierii care așteaptă aceste sume trebuie să ia în calcul o întârziere de calendar. Conform estimărilor oficiale, banii nu vor fi virați mai devreme de februarie-martie 2026, după aprobarea bugetului și finalizarea procedurilor interne la minister și la APIA.

Pentru campania 2024, plățile au început în luna martie 2025. Atunci, APIA a achitat aproximativ 10,6941 euro pe hectar pentru culturile în teren arabil, 10,1942 euro pe hectar pentru in și cânepă pentru fibră, 5.211 euro pe hectar pentru tutun, 279,3378 euro pe hectar pentru hamei și 109,9787 euro pe hectar pentru sfecla de zahăr.

În sectorul zootehnic, subvenția pentru laptele de vacă a depășit 21 de euro pe tonă, cea pentru carnea de vită s-a situat la aproape 74 de euro pe cap de animal, iar pentru ovine și caprine a fost de aproximativ 4,53 euro pe cap de animal.