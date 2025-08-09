Social Planul care schimbă tot. Comisia Europeană pune România pe drumul vitezei







Comisia Europeană pregătește un plan ambițios pentru modernizarea și extinderea rețelei de transport feroviar de mare viteză în întreaga Europă, iar România se află pe lista principalelor beneficiari ai acestui proiect.

În condițiile în care infrastructura feroviară românească este în prezent depășită și insuficientă, inițiativa UE poate reprezenta o șansă majoră pentru revigorarea sectorului și creșterea conectivității la nivel regional și continental.

Strategia Comisiei vizează dezvoltarea unor linii de mare viteză care să lege între ele capitalele și principalele orașe europene, oferind servicii rapide, eficiente și sustenabile.

România, poziționată strategic pe rutele importante de transport din Europa, ar putea beneficia semnificativ de aceste investiții, care vin atât ca răspuns la necesitatea reducerii emisiilor de carbon, cât și la cererea tot mai mare pentru transporturi rapide și confortabile.

Apostolos Tzitzikostas, comisarul UE pentru Transporturi, a subliniat importanța unor servicii feroviare moderne, accesibile și axate pe nevoile pasagerilor, care să transforme călătoriile pe distanțe lungi într-o opțiune preferată în locul avionului.

„Trenul va deveni nu doar o soluție sustenabilă, ci și cea mai comodă și rapidă variantă pentru deplasările în Europa”, a declarat oficialul european.

În prezent, călătoriile feroviare pe distanțe lungi întâmpină numeroase obstacole tehnice și operaționale: ecartamente diferite, tehnologii incompatibile, sisteme de semnalizare diverse și lipsa unei coordonări eficiente între țări. Aceste probleme împiedică dezvoltarea unor legături transfrontaliere rapide și coerente.

Interesul public pentru trenurile de mare viteză este în creștere, după cum arată un sondaj recent care indică faptul că trei sferturi dintre cetățenii UE ar prefera această variantă în locul avionului, dacă ar exista conexiuni rapide și fiabile între marile orașe. Totuși, transportul feroviar reprezintă încă mai puțin de 10% din totalul călătoriilor transfrontaliere în Uniune, conform unui raport din 2021.

Comisia și-a propus să dubleze volumul traficului feroviar de mare viteză până în 2030 față de nivelul din 2015 și să-l tripleze până în 2050.

Acest obiectiv este susținut prin planul unei rețele de aproape 50.000 de kilometri, estimată la peste 540 de miliarde de euro, care să conecteze toate capitalele UE și orașele mari, cu trenuri care să atingă viteze de cel puțin 250 km/h.

Tzitzikostas a mai explicat că succesul acestui proiect depinde de o coordonare financiară atentă, care să includă fonduri europene, investiții naționale și capital privat.

Ca exemplu concret al cererii tot mai mari, comisarul a menționat lansarea, programată pentru anul viitor, a unei linii directe de mare viteză între Praga, Berlin și Copenhaga, care va reduce considerabil timpul de călătorie.

„Imaginați-vă ziua în care cineva va lua masa de prânz în Copenhaga și va ajunge la cină în centrul Pragăi, fără a schimba trenul”, a concluzionat Tzitzikostas, descriind astfel o viziune ambițioasă a viitorului transportului feroviar european.