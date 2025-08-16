Monden Pierdere pentru lumea cinematografiei. O actriță îndrăgită s-a înecat în Marea Egee







Actrița și scenarista Sofia Seirli a murit la vârsta de 77 de ani, după ce s-a înecat în Marea Egee. Ea se afla în vacanță pe insula Fournoi, situată în nord-estul Greciei. Potrivit presei elene, artista a intrat în apă de pe plaja Kamari și a încercat să ajungă înot până la mica insulă Agios Minas.

Din nefericire, actrița a fost trasă în larg de curenții puternici și nu a reușit să opună rezistență. În momentul în care a văzut că actrița nu se mai întoarce la mal, însoțitorul ei a intrat în panică și a anunțat imediat autoritățile. Echipele de salvare sosite la fața locului au încercat să intervină, însă viața actriței nu a mai putut fi salvată.

Vestea morții sale a provocat un val de tristețe în lumea filmului. Prieteni și colegi au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale, evocând talentul și personalitatea celei dispărute.

Sofia Seirli lasă în urmă o carieră remarcabilă și o amintire dureroasă pentru cei care au cunoscut-o.

„Ce păcat, atât de sfâșietor! Am văzut-o recent în serialul Mavro Rodo. Am adorat-o. Fie ca memoria ei să fie veșnică. Odihnească-se în pace!”, a fost mesajul unui fan.

Născută pe 1 decembrie 1947, la Alexandria, în Egipt, Sofia Seirli a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe și scenariste din Grecia. Cariera sa s-a conturat prin colaborări cu regizori de prestigiu, printre care se numără Pantelis Voulgaris, Nikaiti Kontouri, Effie Theodorou, Michalis Marmarinos, Vasilis Papavasileiou, Nikos Mastorakis, Nikos Chatzopoulos, Dimitris Tarlou și Giannis Chouvardas.

În ultimii ani, ea a fost redescoperită de publicul larg grație rolurilor interpretate în serialele de succes „Agries Melisses” (Albinele sălbatice) și „Mavro Rodo” (Trandafirul negru), producții care i-au consolidat reputația și i-au adus aprecierea unei noi generații de spectatori.

