Piața auto din România, în urcare. Mai multe vehicule noi pe șosele

În România, piața auto a înregistrat creșteri notabile în trimestrul patru al anului 2025, atât pentru vehiculele destinate transportului de pasageri, cât și pentru cele de marfă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada octombrie-decembrie, numărul de vehicule noi pentru pasageri a ajuns la 151.662 unități, ceea ce reprezintă o creștere de 12,7% față de aceeași perioadă a anului anterior, când s-au înregistrat 134.533 unități. În paralel, vehiculele de transport marfă au înregistrat 30.507 înmatriculări, în creștere cu 13,4% comparativ cu trimestrul IV 2024.

„Autoturismele noi au reprezentat 33,2% din totalul vehiculelor pentru pasageri, cu o creștere de 5,5 puncte procentuale față de anul precedent. Totodată, aproximativ 5% dintre autobuzele și microbuzele aflate în circulație sunt electrice”, arată datele INS.

Potrivit INS, autoturismele noi au reprezentat 33,2% din totalul vehiculelor pentru pasageri, marcând o majorare de 5,5 puncte procentuale față de anul precedent. De asemenea, aproximativ 5% dintre autobuzele și microbuzele aflate în circulație la finalul trimestrului sunt electrice, ceea ce arată un interes tot mai mare pentru vehiculele prietenoase cu mediul.

Analiza pe tipuri de vehicule arată creșteri la toate categoriile: autobuzele și microbuzele au urcat cu 24,8% (796 unități), autoturismele au crescut cu 12,8% (144.787 unități), iar mopedele și motocicletele au avansat cu 9,2% (6.079 unități). Pentru vehiculele de marfă, autotractoarele au crescut cu 19,8%, remorcile și semiremorcile cu 17,9%, iar autocamioanele și vehiculele speciale cu 8,7%.

Comparativ cu trimestrul anterior (T3 2025), înmatriculările noi au scăzut ușor, cu 0,9% la vehiculele pentru pasageri și 1,7% la cele pentru transportul mărfurilor, semnalând o ușoară temperare după creșterile consistente din prima parte a anului.

Din punct de vedere al normelor de poluare, la finalul trimestrului IV 2025, 66,2% dintre vehicule respectau standardele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, iar 9,6% erau clasificate Non-Euro.

În detaliu, autoturismele au fost preponderent Euro 4 (32,1%), autobuzele și microbuzele Euro 6 (22,9%), iar mopedele și motocicletele au fost în majoritate Non-Euro (21,7%). Autocamioanele au respectat mai ales norma Euro 3 (26,1%), autotractoarele Euro 6 (47,9%), iar vehiculele speciale erau majoritar Non-Euro (21%).