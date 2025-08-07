Economie Philip Morris International, prezentă în Top 5 al clasamentului „Net Zero Leaders” pentru al treilea an consecutiv







Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an consecutiv, în topul Forbes al companiilor considerate „Net Zero Leaders” pentru anul 2025. Compania ocupă locul patru în clasamentul care evidențiază cele 200 de companii din SUA care au înregistrat cele mai mari progrese în realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Această recunoaștere reflectă angajamentul constant al PMI în combaterea schimbărilor climatice și abordarea practicilor sustenabile, rezultatul unor eforturi susținute la nivel global. Totodată, ea evidențiază abordarea integrată a companiei, care îmbină responsabilitatea față de mediu cu transformarea profundă a modelului său de afaceri.

Clasamentul a fost realizat de revista Forbes pe baza datelor furnizate de Sustainalytics și Morningstar și evaluează progresul companiilor în direcția atingerii obiectivului Net Zero. Analiza a luat în considerare structura de management a fiecărei companii, capacitatea de gestionare a riscurilor, guvernanța, strategia și indicatorii de performanță pentru decarbonizare (Obiectivele 1, 2 și 3), precum și forța financiară necesară pentru a face față concurenței din industrie și volatilității economice.

„Suntem mândri să fim recunoscuți de Forbes alături de companii de top care s-au angajat să atingă ținta de zero emisii de gaze cu efect de seră. Pentru Philip Morris România — și pentru mine personal — faptul că lăsăm o amprentă pozitivă asupra mediului și contribuim la obiectivele de sustenabilitate ale țării reprezintă atât o responsabilitate, cât și un motiv de mândrie. Atingerea neutralității emisiilor de carbon în operațiunile noastre directe în 2024 — alături de alte 20 de țări — reprezintă doar începutul. Susținute de raportări transparente și date riguroase, eforturile noastre de decarbonizare sunt concepute pentru a crea valoare pe termen lung pentru companie, societate și mediu, atât în România, cât și la nivel global.”, a declarat Carmina Fuste, Director General, Philip Morris România.

Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea și modernizarea fabricii Philip Morris România din Otopeni. O parte din aceste investiții au fost direcționate spre măsuri de sustenabilitate:

Instalarea a 6.000 de panouri solare cu scopul de a reduce amprenta de carbon;

Reciclarea și valorificarea deșeurilor;

Tratarea sustenabilă a apelor uzate în stații de epurare.

În plus, compania se implică activ în protejarea mediului prin proiecte de reîmpădurire, conservarea biodiversității și acțiuni de ecologizare desfășurate în parteneriat cu ONG-uri și autorități locale.

„Strategia noastră de sustenabilitate rămâne profund integrată în transformarea afacerii. Este un catalizator pentru reziliență operațională, stimularea inovației și crearea de valoare pe termen lung. Inițiative precum investițiile în energie regenerabilă și optimizarea lanțului de aprovizionare sunt fundamentate pe date, transparență și ambiția de a îmbunătăți atât performanța noastră de mediu, cât și poziția competitivă.” a declarat Jennifer Motles, Director Sustainability, Philip Morris International.

Pentru a afla mai multe despre eforturile de sustenabilitate ale Philip Morris International și pentru a accesa resurse suplimentare, vizitați pmi.com/sustainability. Aici veți găsi: PMI’s Integrated Report 2024, TCFD Report, Preserve Nature Report, Reduce Post-Consumer Waste Strategy Report, Sustainability Materiality Report, și Low-Carbon Transition Plan.