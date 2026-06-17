Europa se pregătește pentru un nou episod de caniculă, la doar câteva săptămâni după temperaturile extreme care au afectat mai multe state și au provocat victime. Meteorologii avertizează că următoarele zile vor aduce valori apropiate de 40°C în sudul continentului, în timp ce România ar putea înregistra temperaturi de până la 38°C în zonele de câmpie. Potrivit ANM, ultima parte a lunii iunie va aduce un nou val de căldură.

Spania se numără printre țările cele mai expuse noului episod canicular. Autoritățile meteorologice au emis deja avertizări pentru mai multe regiuni, iar în orașe precum Sevilla, Córdoba și Zaragoza temperaturile ar putea atinge pragul de 40°C.

Și Franța se confruntă cu perspective similare, în special în sud-vestul țării, unde valorile termice sunt așteptate să se apropie de 39°C. În Portugalia, meteorologii estimează că temperaturile vor depăși local 40°C în regiunile din interior, în special în văile fluviilor Douro și Tajo și în zona Alentejo.

Pe măsură ce aerul tropical se extinde spre centrul și estul continentului, temperaturile vor crește și în zona Balcanilor. Prognozele indică valori de până la 38°C în sudul României și în regiunile joase ale bazinului Dunării.

Meteorologii avertizează că actualul episod nu seamănă cu o simplă perioadă călduroasă de vară, ci cu un fenomen persistent, alimentat de un blocaj atmosferic care favorizează menținerea aerului fierbinte deasupra continentului pentru mai multe zile.

Valurile de căldură din ultimii ani au scos la iveală vulnerabilitățile infrastructurii europene.

Rețelele electrice sunt supuse unei presiuni tot mai mari din cauza consumului ridicat de energie pentru răcire, iar sistemele de transport întâmpină dificultăți în fața temperaturilor extreme.

Recent, orașe din Italia au raportat pene de curent cauzate de suprasolicitarea rețelelor, iar operatorii feroviari din Franța avertizează că traficul poate fi afectat de temperaturile foarte ridicate.

Experții în sănătate publică consideră că nopțile tropicale reprezintă una dintre cele mai mari amenințări asociate caniculei. Atunci când temperaturile rămân ridicate pe timpul nopții, organismul nu reușește să se răcorească suficient, iar sistemul cardiovascular este supus unui efort continuu.

Fenomenul este amplificat în marile orașe, unde betonul și asfaltul acumulează căldura în timpul zilei și o eliberează lent după apus. Din acest motiv, centrele urbane înregistrează frecvent temperaturi nocturne mai ridicate decât zonele rurale din apropiere.

Specialiștii avertizează că succesiunea mai multor nopți tropicale poate avea efecte mai grave asupra sănătății decât vârfurile de temperatură înregistrate în timpul zilei, în special pentru persoanele vârstnice, copiii mici și cei care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii.

Pe fondul schimbărilor climatice, astfel de episoade devin din ce în ce mai frecvente, iar adaptarea la căldura extremă reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru orașele și infrastructura Europei în următorii ani.

În intervalul 22-29 iunie, valorile termice vor depăși ușor normalul perioadei în vestul, sud-vestul și centrul României, în timp ce în restul regiunilor temperaturile se vor menține în apropierea mediilor specifice sfârșitului de iunie.

Ploile vor fi mai puține decât în mod normal în vest, nord și centru, în timp ce în celelalte zone cantitățile estimate se vor apropia de valorile obișnuite.

Pentru săptămâna 29 iunie - 6 iulie, specialiștii prognozează o intensificare a căldurii. Temperaturile vor depăși valorile caracteristice perioadei în aproape toată țara, cele mai mari abateri fiind așteptate în regiunile vestice. Totodată, deficitul de precipitații se va extinde la nivel național, cu un impact mai pronunțat în zonele intracarpatice.

Tendința de încălzire se va menține și în intervalul 6-13 iulie. Potrivit estimărilor, temperaturile vor rămâne peste normalul climatologic în toate regiunile, iar vestul țării va continua să înregistreze cele mai ridicate valori. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în interiorul arcului carpatic, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni este realizată pe baza modelelor numerice furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și oferă o estimare a tendințelor privind temperaturile și precipitațiile la nivel național.