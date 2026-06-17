Germania se îndreaptă către una dintre cele mai mari provocări economice și sociale din ultimele decenii, pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației și al scăderii numărului de persoane active pe piața muncii. O analiză recentă realizată de Institutul German al Economiei (IW) indică faptul că deficitul de forță de muncă va continua să se adâncească în următorii ani, afectând sectoare esențiale ale economiei.

Potrivit noii prognoze a IW, Germania ar putea înregistra un deficit de aproximativ 4,3 milioane de angajați până în anul 2036. Estimarea este cu peste un milion de persoane mai mare decât cea realizată în urmă cu doi ani și are la bază cele mai recente date demografice publicate de autoritățile statistice germane.

Specialiștii atrag atenția că principalul factor care alimentează această evoluție este îmbătrânirea populației. În următorul deceniu, milioane de angajați vor ieși la pensie, în timp ce generațiile care intră pe piața muncii sunt considerabil mai reduse numeric.

Analiza arată că potențialul forței de muncă va coborî de la aproximativ 55 de milioane de persoane în 2025 la 51,2 milioane în 2036. Tendința va continua și după această dată, estimările indicând că numărul persoanelor active ar putea ajunge la 50,4 milioane până în 2045.

Efectele sunt deja vizibile în mai multe domenii economice. Sectorul medical, construcțiile, industria prelucrătoare, activitățile meșteșugărești și domeniul IT se confruntă cu dificultăți în recrutarea personalului, iar companiile avertizează că lipsa angajaților afectează capacitatea de producție și planurile de investiții.

Pe lângă impactul economic, deficitul de forță de muncă pune presiune și asupra sistemelor publice de protecție socială.

Un număr mai redus de contribuabili va trebui să susțină financiar o populație tot mai numeroasă de pensionari, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea sistemului de pensii, dar și a serviciilor de sănătate și îngrijire.

Experții avertizează că dezechilibrul dintre populația activă și cea pensionară riscă să se accentueze în următoarele decenii dacă nu sunt adoptate măsuri eficiente.

Raportul evidențiază și reducerea fluxurilor de imigrație către Germania, fenomen care contribuie la agravarea deficitului de personal.

În plus, autorii analizei susțin că Germania își pierde treptat atractivitatea pentru lucrătorii străini, „și din cauza slăbiciunii persistente a economiei și a problemelor crescânde de pe piața muncii”, potrivit raportului IW.

În aceste condiții, populația totală a țării ar putea scădea de la aproximativ 83,5 milioane de locuitori în prezent la 81,1 milioane până în 2045, contrar prognozelor mai optimiste formulate în anii anteriori.

Institutul German al Economiei consideră că deficitul de personal poate fi redus printr-un pachet de măsuri care să încurajeze participarea la piața muncii.

Printre soluțiile propuse se numără atragerea unui număr mai mare de specialiști din străinătate, integrarea mai eficientă a femeilor de origine străină aflate deja în Germania și stimularea creșterii numărului de ore lucrate.

Autorii raportului susțin că modificările fiscale ar putea juca un rol important în acest proces.

„De importanță centrală este întrebarea în ce măsură merită să muncești”, citează IW. „Chiar și majoritatea angajaților cu normă întreagă ar putea lua în calcul prelungirea programului de lucru dacă povara fiscală și contribuțiile sociale ar fi mai mici”, au arătat aceștia.