După o pauză de 15 ani, turiștii polonezi ajung din nou pe litoralul românesc cu zboruri charter directe. Prima cursă operată pe ruta Katowice–Constanța a aterizat pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu pe 16 iunie, marcând reluarea unei legături turistice care a lipsit mai bine de un deceniu.

Operatorii implicați în program estimează că aproximativ 2.300 de turiști din Polonia își vor petrece vacanța în stațiunile de la Marea Neagră până la finalul sezonului estival 2026.

Primele zboruri săptămânale înregistrau deja un grad de rezervare de aproximativ 95%, semn al interesului ridicat pentru această destinație.

Reluarea curselor charter dintre Katowice și Constanța vine într-un moment în care România câștigă teren pe piața turistică poloneză. Potrivit datelor din industrie, peste 117.000 de turiști polonezi au vizitat România în 2025, cu aproximativ 21% mai mulți comparativ cu anul precedent.

Noua conexiune aeriană facilitează accesul direct către litoralul românesc și reduce semnificativ timpul necesar călătoriei. Zborurile sunt operate cu aeronave ale companiei LOT Polish Airlines și vor continua pe parcursul sezonului de vară.

„Turiștii polonezi redescoperă litoralul românesc, iar de această dată beneficiază de zboruri directe către Constanța”, au transmis reprezentanții implicați în programul charter.

Unul dintre principalele motive pentru care litoralul românesc a devenit atractiv pentru turiștii polonezi este raportul dintre cost și serviciile oferite.

Pachetele turistice includ, de regulă, transportul aerian, transferurile și cazarea în regim all inclusive în stațiuni precum Mamaia, Olimp, Neptun sau Venus. Prețul mediu al unui astfel de sejur este de aproximativ 750 de euro de persoană.

Comparativ cu unele destinații mediteraneene, oferta de pe litoralul românesc este percepută ca fiind mai accesibilă, fără a presupune costuri suplimentare semnificative pentru transport.

Interesul turiștilor polonezi nu se limitează la vacanțele la mare. Agențiile de turism promovează tot mai intens circuite care includ unele dintre cele mai cunoscute atracții din țară.

Printre destinațiile preferate se numără Brașov, Sighișoara, Sibiu, Salina Turda, Bâlea Lac și Transfăgărășanul. Un circuit de șapte nopți are un preț de pornire de aproximativ 683 de euro de persoană.

Această diversificare a ofertei permite României să se promoveze nu doar ca destinație de litoral, ci și ca destinație culturală, istorică și de natură.

Revenirea charterelor din Polonia este considerată un semnal pozitiv pentru turismul românesc, în special pentru segmentul de incoming, care urmărește atragerea vizitatorilor străini.

Creșterea numărului de turiști polonezi și gradul ridicat de ocupare al curselor încă de la debutul sezonului indică un interes în creștere pentru România pe una dintre cele mai importante piețe turistice din Europa Centrală.