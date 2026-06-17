Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avut o convorbire prin videoconferință cu șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi, în cadrul căreia cei doi oficiali au analizat evoluțiile recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile acestora asupra stabilității regionale, potrivit unui mesaj postat pe Facebook.

Discuția are loc într-un context marcat de provocările generate de războiul din Ucraina și de incidentele recente produse în zona Mării Negre, regiune considerată esențială pentru securitatea flancului estic al NATO și pentru siguranța rutelor comerciale din zonă.

Potrivit unui mesaj publicat de generalul Gheorghiță Vlad pe pagina sa de Facebook, pe agenda convorbirii s-au aflat principalele evoluții din mediul de securitate regional, precum și măsuri care pot contribui la consolidarea capacităților de monitorizare și avertizare în Marea Neagră.

„Am avut o convorbire în sistem videoconferință cu șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi. În cadrul discuțiilor am analizat evoluțiile recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile acestora asupra stabilității regionale”, a transmis șeful Statului Major al Apărării.

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre modalități de consolidare a coordonării între structurile militare și despre importanța schimbului de informații într-un mediu de securitate aflat într-o continuă transformare.

Generalul român a subliniat necesitatea menținerii unor canale permanente de comunicare între structurile militare din cele două state.

„Importanța menținerii unor canale permanente de comunicare și a schimbului de informații relevante este esențială pentru o înțelegere cât mai clară a situației operative și pentru adoptarea unor măsuri adecvate evoluțiilor din teren”, a precizat Gheorghiță Vlad.

Regiunea Mării Negre continuă să fie una dintre cele mai sensibile zone din punct de vedere strategic în contextul conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene, operațiunile navale și incidentele care implică drone sau alte echipamente militare au determinat statele din regiune să își intensifice măsurile de monitorizare și cooperare.

În acest context, România urmărește îndeaproape evoluțiile din zona de responsabilitate și menține contacte periodice cu partenerii regionali și aliații săi.

„Această convorbire se înscrie în seria contactelor periodice pe care le menținem la nivel militar, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al necesității unei coordonări eficiente în regiunea Mării Negre”, a mai transmis șeful Statului Major al Apărării.

Convorbirea dintre cei doi șefi militari are loc la aproximativ două săptămâni după incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă maritimă ucraineană a ajuns în apropierea terminalelor petroliere și s-a autodetonat.

Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat ulterior că aparatul le aparținea și era utilizat în operațiuni desfășurate în Marea Neagră. Potrivit explicațiilor oferite de partea ucraineană, drona și-ar fi pierdut controlul după ce sistemele sale au fost afectate de bruiajul electronic rusesc.

Autoritățile de la Kiev au susținut că au transmis informații către Forțele Navale Române pentru a limita riscurile pentru populația civilă. În schimb, ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, a declarat că avertizarea transmisă de partea ucraineană ar fi venit cu foarte puțin timp înainte de explozie.

În actualul context de securitate, schimbul de informații și coordonarea dintre structurile militare ale statelor din regiunea Mării Negre sunt considerate elemente importante pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea situației operative.

Discuția dintre generalii Gheorghiță Vlad și Oleksandr Syrskyi reflectă preocupările comune privind securitatea regională și necesitatea unei comunicări constante într-o zonă aflată în continuare sub presiunea efectelor războiului din Ucraina.