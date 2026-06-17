Autoritățile elene intenționează să intensifice controalele pe litoral, utilizând drone și imagini satelitare pentru a identifica neregulile legate de ocuparea domeniului public și pentru a asigura accesul liber la plaje. Potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbaterea Parlamentului de la Atena, tehnologia va juca un rol central în supravegherea plajelor.

Astfel, autoritățile vor putea depista de la distanță cazurile în care operatorii economici ocupă ilegal suprafețe mai mari decât cele autorizate pentru amplasarea șezlongurilor și umbrelelor.

În Grecia, toate plajele sunt considerate spații publice, iar accesul cetățenilor este garantat prin lege. Începând cu anul 2024, autoritățile au impus reguli mai stricte pentru activitățile comerciale desfășurate pe litoral, stabilind că maximum o treime din suprafața unei plaje poate fi utilizată pentru șezlonguri și alte facilități destinate turiștilor.

Monitorizarea prin inspecții la fața locului s-a dovedit dificilă din cauza numărului mare de plaje răspândite pe întreg teritoriul țării.

În acest context, guvernul elen consideră că utilizarea dronelor și a imaginilor din satelit reprezintă o soluție eficientă pentru verificarea respectării regulilor fără a necesita resurse umane suplimentare.

Operatorii care nu respectă prevederile legale riscă sancțiuni importante. Pe lângă amenzile consistente, încălcările repetate sau deosebit de grave pot conduce la suspendarea temporară a activității comerciale și chiar la pierderea dreptului de a participa la viitoarele proceduri de concesionare a sectoarelor de plajă.

Plaja Navagio, simbolul insulei Zakynthos și una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale Greciei, nu va putea fi vizitată în sezonul estival din 2026. Decizia autorităților menține restricțiile de acces într-una dintre cele mai fotografiate destinații de la Marea Mediterană, relatează publicația germană Der Standard.

Considerată un punct de atracție major pentru turiștii străini, inclusiv pentru numeroși români care își petrec vacanțele în Grecia, celebra plajă va rămâne închisă pe durata întregii veri.