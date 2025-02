Monden Pete Davidson a cheltuit o avere pentru a-și scoate tatuajele. Avea peste 200







Tatuajele lui Pete Davidson au dispărut aproape toate și se pare că a cheltuit o mică avere pentru a le îndepărta. Nu de alta, dar nu au fost nici puține, iar intervențiile trebuiau să fie de cea mai bună calitate.

Pete Davidson, aproape ca nou

O sursă susține că până acum intervențiile pentru scoaterea tatuajelor au costat 200.000 de dolari. Dar Pete este hotărât să scape de ele „S-a trezit într-o zi că vrea să le scoată. Este un proces de ani de zile”, a explicat sursa. Pete și-a început călătoria de îndepărtare a tatuajelor în 2020, stabilindu-și să elimine peste 200 de bucăți.

În 2021, el a spus că a fost parțial motivat de cariera sa de actor. „Nu credeam că îmi vor dăuna în cariera de actor”, a spus el. Pete și-a început cariera în show-business la vârsta de 20 de ani, când a început să apară pe SNL. În zilele noastre, are o avere netă raportată de 4 milioane de dolari, în mare parte datorită diverselor sale apariții.

Kim Kardashian îi dă bătăi de cap

Rolurile sale din filme au inclus Meet Cute (2022), Bodies Bodies Bodies (2022), The Suicide Squad (2021) și The King of Staten Island (2019). De asemenea, a creat, scris și jucat în serialul Peacock Bupkis, lansat în 2023. Acesta a fost reînnoit pentru un al doilea sezon, dar Pete a abandonat proiectul anul următor. În timp ce promova noul său film Doog Man pe Today în această săptămână, Pete a vorbit despre procesul de îndepărtare a tatuajelor.

A recunoscut că a fost epuizant. „Este destul de groaznic, așa că dacă cineva acolo urmărește și se gândește să-și facă un tatuaj, să se asigure că vrea cu adevărat să-l facă”, a spus el. În ceea ce privește motivația lui, Pete a adăugat: „M-am trezit și m-am văzut în oglindă și am spus: „Nu. Cine acela?” Am spus: „Trebuie să schimb puțin.” Deși și-a făcut sute de tatuaje de-a lungul anilor, poate că tatuajele lui Pete pentru Kim Kardashian a fost cele mai