Sursa: Facebook/Kim Kardashian

Rochia iconică purtată de Marilyn Monroe a revenit în atenția spectatorilor. Kim Kardashian a purtat-o la Gala Met

Kim Kardashian a purtat o rochie asemănătoare lui Marilyn Monroe pe covorul roșu de la Gala Met. Fondatorul SKIMS a împrumutat rochia modelată Bob Mackie a lui Monroe de la Ripley's Believe It or Not! Muzeu din Orlando, Florida.