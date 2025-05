Social Peștera Urșilor, una dintre cele mai frumoase din Europa, descoperită accidental







Zeci de speologi din vechea gardă s-au întâlnit la finele săptămânii trecute, la Chișcău, în Bihor, la”Old Speo”. Un evenimenit menit a marca 50 de ani de la descoperirea Peșterii Urșilor.

Comoara ascunsă timp de 15.000 de ani în măruntaiele muntelui

”Old Speo” a fost prilejul ca fostul miner, Traian Curta, să spună povestea descoperirii Peșterii Urșilor.Una dintre cele mai frumoase din Europa. Perla Apusenilor.

Peștera urșilor de la Chișcău are o lungime de 1,5 km și se află la o altitudine de 482 de metri. A fost descoperită accidental în 1975, în timpul unor exploatări miniere. Grosimea tavanului la intrarea în Peștera Urșilor, în punctul în care s-a intrat pentru prima dată, este de numai 2 metri. Este cea mai mică grosime din toată peștera.Fostul miner Traian Curta a descoperit Peștera Urșilor, comoara speologică ascunsă timp de 15.000 de ani în măruntaiele muntelui.

"Imediat am văzut cele mai mari cranii şi fosile, şi resturi de animal"

”În 1975, aici, la Peștera Urșilor, era o carieră de marmură, unde, lucram și eu ca miner. Exploatam marmură de aci, în Germania, Ungaria. De la o împușcătură în front pe o terasă s-a deschis o gaură. Am dat de o gaură de 30 de centimetri. Prin care am văzut că se adâncește un gol. Nu știam cât e de adânc. Am strigat un coleg. Mă, zic, adă frânghia de acolo și hai să vedem.Vreau să cobor în golul ăsta. Să vedem ce e aici", spune minerul. În măruntaiele pământului, tabloul care i s-a arătat în fața ochilor a fost cu totul neaștepat.

"Cum am ajuns jos, și m-am împiedicat într-un volum. Piatră n-o fost, zic. Ce Dumnezeu e? Era un craniu de urs!.. Imediat atunci, pe partea dreaptă, şi pe partea stângă am văzut cele mai mari cranii şi fosile, şi resturi de animal", a povestit Traian Curta.

Traian Curta: "Aici e o minune!"

În peșteră sunt peste 140 de cranii de urs de cavernă, o specie dispărută de pe Pământ în ultima glaciațiune. Odată ajuns în peșteră, Traian Curta spune că s-a dus ” până am ajuns la un lac mai mic și reflecta lumina de la lanternă în lac. N-am știut ce adâncime are și l-am ocolit încet și am luat-o încet, înainte, înainte, până am ajuns unde-i sala mare acuma. Uitându-mă în stânga, în dreapta, nu știam la ce să mă uit. Apa aia, frumusețea asta cu bogățiile de formațiuni. Zic, aici e o minune! Cineva o făcut aici ce-o lucrat așa ceva, că n-o știut nimeni”, a povestit fostul miner la Național TV.

Vizitatorii peșterii au posibilitatea să vadă oasele așa cum acestea au fost găsite. În Galeria Oaselor, chiar la intrare se află acea crăpătură care s-a creat în urma exploziei . Și care a dus la descoperirea peșterii de către Traian Curta în 1975.Peștera Urșilor a fost deschisă spre vizitare în 1980.