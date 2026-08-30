Zi importantă pentru peste un milion de români care poartă nume derivate din Alexandru sau Alexandra. Pe 30 august, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, una dintre figurile importante ale creștinismului din primele secole.

Potrivit datelor furnizate de Evidența Populației din Poliția Română, 1.040.251 de persoane își sărbătoresc astăzi onomastica. Dintre acestea, 601.997 sunt bărbați, iar 438.254 sunt femei.

Cel mai frecvent prenume este Alexandru. În România sunt înregistrați 536.889 de bărbați care poartă acest nume. Lor li se adaugă 28.043 de persoane cu prenumele Alex, 12.548 cu numele Sandu, 4.994 – Săndel, 4.082 – Alessandro și 3.504 – Alexei.

În cazul femeilor, Alexandra este de departe cel mai întâlnit prenume asociat acestei sărbători, fiind purtat de 277.610 persoane. În statistici mai apar Alexia, cu 32.773 de persoane, Andra – 32.342, Alessia – 26.262, Alexandrina – 22.498, Sanda – 18.501, Alesia – 14.062, Sandra – 4.183 și Alessandra – 3.075.

Sfântul Ierarh Alexandru s-a născut în anul 239, în Calabria, într-o familie creștină. Potrivit tradiției bisericești, încă din tinerețe s-a dedicat rugăciunii și postului.

Ajuns la Bizanț, a fost hirotonit horepiscop în anul 314 de Sfântul Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului. Un moment important al vieții sale a avut loc în anul 325, când a participat la Primul Sinod Ecumenic, desfășurat la Niceea.

Alexandru l-a reprezentat pe Sfântul Mitrofan și s-a numărat printre cei care au apărat doctrina creștină în fața învățăturilor lui Arie. Acesta susținea că Iisus Hristos nu este Dumnezeu în aceeași natură cu Tatăl, ci o ființă creată.

La Sinodul de la Niceea a fost reafirmată însă credința în divinitatea lui Hristos, despre care Crezul afirmă că este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” și „de o ființă cu Tatăl”.

După moartea Patriarhului Mitrofan, Alexandru a ajuns Patriarh al Constantinopolului. Din această poziție, a continuat să apere credința creștină și să se opună arianismului, dar și să poarte dispute cu reprezentanții filosofiei păgâne.

Una dintre cele mai cunoscute relatări despre el vorbește despre confruntarea cu un filosof păgân. Potrivit tradiției, în timpul disputei, rugăciunea Patriarhului Alexandru ar fi făcut ca filosoful să rămână fără grai. Impresionat de cele întâmplate, acesta ar fi recunoscut puterea lui Dumnezeu, s-ar fi convertit la creștinism și ar fi primit botezul.

Sfântul Alexandru a murit în anul 337, la vârsta de 98 de ani, după o îndelungată activitate de păstorire a Bisericii. Biserica Ortodoxă îl pomenește anual pe 30 august, zi în care cei care îi poartă numele sau derivate ale acestuia își sărbătoresc onomastica.