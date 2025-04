Social Taxa la medicină în engleză, peste 30.000 lei pe an







Senatul Universității Oradea a aprobat majorarea taxelor studiilor de licență și de masterat. Rectorul Universității Oradea, Constantin Bungău, spune că taxele au fost majorate doar cu rata inflației sau chiar sub rata inflației.

Medicina, cea mai scumpă facultate

Cele mai mari taxe rămân la Facultatea de Medicină, facultatea-fanion a Universității Oradea. În acest an școlar, studenții admiși la Medicină, cu taxă, plătesc 8.520 lei. Din toamnă, în noul an școlar vor plăti 9.000 de lei. La profilul Medicină, în limba engleză, studenții din Oradea vor plăti, anual, o taxă de 30.660 lei. Acum taxa aici e de 29.200 lei. La Farmacie, taxa devine de 7.860 lei, iar la Medicină Dentară studenții vor plăti în primul an 8.520 lei.

Din anul școlar 2025-2026, Universitatea Oradea va avea și programele noi de studii. Este vorba de Mecatronică în sistem dual și Educație timpurie în limba maghiară. Taxa, la ambele specializări, va fi 4.080 lei. La alte profile căutate de candidați, Drept și Arhitectură, taxele vor depăși 4.000 lei. Atât la specializarea Drept penal și procedură penală, cât și la Drept civil un an de studiu, la master, ca și la licență, va costa 4.380 lei , față de 4.200 lei, cât este taxa în prezent. Administrația publică e taxată cu 4080 lei. La Arhitectură, studenții vor plăti 4.080 lei, față de 3.900 lei, cât este taxa în prezent, Tot 4.080 lei plătesc și studenții de la Fizică, Chimie, Biologie, Matematică.

Secția de Interpretare Muzicală-Canto, cea mai scumpă de la Arte

Și la facultatea de Arte Vizuale, taxele depășeșsc 4.600 lei, mai exact studenții de la Arte decorative, Arte Plastice-Pictură, Arte Plastice-Grafică, Design, Modă-Design Vestimentar, în anul I, studenții vor plăti 4680 lei, după care taxele scad în anii următori de studiu.Taxa la Facultatea de Muzică costă în 4.560 lei, iar la Secția de Interpretare Muzicală-Canto, taxa pentru primul an este 5.760 lei. Mult mai puțin plătesc studenții la Facultatea de Istorie, unde taxa a crescut de la 3.720 lei la 3.900 lei. La Facultatea de Științe Politice taxa e 3.900 lei, de la anul.

Taxele cresc și la masterat, nu doar la licență. Studenții Facultății de Litere vor avea o taxă de 4.080 lei, cei de la Construcții inteligente și sustenabile vor plăti 4.380 lei pentru ambii ani de studiu. Aceeași taxă o plătesc masteranzii la Educație fizică și antrenament sportiv ca și cei de la Structuri matematice fundamentale.