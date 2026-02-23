Peste 25 de amenzi aplicate de Poliția Locală București pentru lipsa deszăpezirii. Ce zone au fost izolate

Poliția Locală București continuă verificările privind deszăpezirea în centrul Capitalei. Peste 25 de amenzi au fost aplicate până la prânz, iar zonele cu risc pentru pietoni au fost izolate.

Poliția Locală a Municipiului București a reluat controalele pentru a verifica modul în care se realizează deszăpezirea în Capitală, la mai bine de 24 de ore de la oprirea ninsorii.

Acțiunile autorităților au vizat atât activitatea operatorilor de salubrizare, cât și responsabilitatea agenților economici și a asociațiilor de proprietari de a curăța trotuarele și scările de bloc.

“Pe lângă monitorizarea operatorilor de salubrizare, ne-am concentrat atenţia şi pe felul în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari curăţă trotuarele din faţa punctelor de lucru şi a scărilor de bloc”, a transmis instituția.

Reprezentanții instituției atrag atenția că zăpada lăsată necurățată se poate transforma rapid în ghețuș, ceea ce crește riscul de accidente.

“Nimeni nu își dorește asta! Motiv pentru care acolo unde am găsit comercianți la lopată nu am sancționat. Iar dacă au înțeles că trebuie să treacă la treabă și să curețe pe loc, amenda a fost mai mică”, a precizat Poliția Locală. În schimb, societățile și asociațiile de bloc care nu au luat niciun fel de măsură au fost sancționate proporțional cu gravitatea situației.

Autoritățile au intervenit și în situații cu potențial pericol pentru pietoni, cauzat de țurțuri. Zonele respective au fost izolate, iar pompierii ISU București au fost solicitați pentru asigurarea siguranței.

Verificările s-au concentrat inițial pe zona centrală a Capitalei, delimitată de bulevardele Iancu de Hunedoara și I.C. Brătianu, inclusiv marile bulevarde și străzile principale. Până la orele amiezii, polițiștii locali au aplicat mai multe sancțiuni.

“Noi am verificat zonele centrale din Bucureşti. Tot ce ţine de marile bulevarde şi străzi principale. Vorbim de inelul median, un areal delimitat de bulevardele Iancu de Hunedoara şi I.C. Brătianu. În total, până la orele amiezii, poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au aplicat peste 25 de sancţiuni în valoare totală de aproape 44.000 de lei”, a mai transmis sursa citată.

Poliția Locală a anunțat că va continua controalele pentru întregul perimetru central, asigurându-se că trotuarele și scările de bloc sunt curățate corespunzător, iar circulația pietonală se desfășoară în siguranță.