Poliția din India a reținut peste 2.000 de persoane la New Delhi, pe 10 octombrie 2026, în încercarea de a împiedica un protest prin care manifestanții cereau demisia șefului Comisiei Electorale, Gyanesh Kumar, potrivit Reuters.

Autoritățile au mobilizat mii de polițiști și membri ai forțelor paramilitare, au suspendat internetul mobil în zona centrală de afaceri și au închis zeci de stații de metrou și piețe.

Manifestația a fost organizată de mișcarea de tineret Cockroach, pe fondul controverselor privind revizuirea listelor electorale din India. Opoziția susține că eliminarea unor înregistrări din liste ar fi putut avantaja partidul premierului Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP). Comisia Electorală și formațiunea aflată la guvernare au respins acuzațiile.

Forțele de securitate au instituit puncte de control pe principalele drumuri și la intrările în New Delhi, un oraș cu aproximativ 20 de milioane de locuitori. Polițiștii au verificat vehicule și autobuze, iar baricadele și blocurile de beton au îngreunat circulația în mai multe zone.

Organizatorii intenționau să adune mii de persoane la Jantar Mantar, o zonă centrală folosită frecvent pentru manifestații. Perimetrul a fost însă închis înainte de începerea protestului.

Un oficial al Ministerului de Interne, citat de Reuters sub protecția anonimatului, a declarat că peste 2.000 de persoane au fost reținute în capitală. Potrivit presei locale, aproximativ 400 de manifestanți au fost reținuți și la Mumbai, centrul financiar al Indiei.

Poliția nu oferise un comentariu imediat cu privire la amploarea reținerilor.

Abhijeet Dipke, fondatorul Cockroach Janta Party, și liderii Saurav Das și Ashutosh Ranka au fost reținuți după ce avionul lor, venit din Mumbai, a aterizat la New Delhi, potrivit unui comunicat al organizației.

Imagini difuzate de televiziunile indiene l-au surprins pe Dipke contestând intervenția polițiștilor aflați la bordul aeronavei. Acesta le-a cerut să îl aresteze și a afirmat că nu se teme de ei. Un ofițer i-a răspuns că nu era vorba despre o arestare și i-a cerut să coopereze.

Mișcarea a condamnat reținerea liderilor, a solicitat eliberarea lor și a anunțat că va continua manifestațiile. Ajinkya Shinde, unul dintre reprezentanții grupului, a declarat că protestele vor continua până când Gyanesh Kumar va demisiona.

Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, printre persoanele reținute s-au numărat și reprezentanți ai opoziției, inclusiv foști miniștri-șefi ai unor state indiene. Patru jurnaliști de la două publicații digitale ar fi fost reținuți temporar în timp ce relatau despre manifestații. Un jurnalist Reuters a fost, de asemenea, reținut pentru scurt timp, apoi eliberat.

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu reținerile efectuate înaintea și în timpul protestelor.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Thameen Al-Kheetan, a cerut autorităților să respecte pe deplin dreptul la întrunire pașnică și să inițieze un dialog real pentru a răspunde preocupărilor manifestanților.

🔴A peaceful protest in New Delhi, India, has suddenly erupted into violent clashes between protesters and security forces. Tensions are escalating as the situation takes a dramatic turn. 🇮🇳 https://t.co/2XYf0XATUn — International Relations (@Intl_Relations0) October 10, 2026

Misiunea Indiei pe lângă ONU, la Geneva, a respins criticile, considerându-le nejustificate și o ingerință în afacerile interne ale țării. Reprezentanții indieni au precizat că dreptul la întrunire pașnică este garantat de Constituție, dar poate fi supus unor restricții rezonabile pentru menținerea ordinii publice.

Controversa care a declanșat protestele privește procesul de verificare și actualizare a listelor electorale. Potrivit publicației The Indian Express, doi comisari electorali ar fi pus sub semnul întrebării revizuirile coordonate de Gyanesh Kumar, în urma cărora au fost eliminate aproximativ 130 de milioane de înregistrări.

Datele Comisiei Electorale indică aproximativ 63 de milioane de înregistrări asociate persoanelor care s-au mutat, 30 de milioane de persoane care nu au putut fi localizate și 28 de milioane de persoane decedate. Aceste categorii însumează aproximativ 121 de milioane de înregistrări, restul fiind asociat altor situații identificate în procesul de verificare.

Comisia Electorală susține că eliminările au vizat înregistrări identificate în etapa preliminară de revizuire și precizează că persoanele eligibile eliminate din greșeală se pot înscrie din nou pe liste.

Opoziția afirmă că modificările ar fi influențat rezultatele unor alegeri regionale câștigate de BJP și ar fi afectat încrederea publicului în procesul electoral. Gyanesh Kumar nu comentase public acuzațiile la momentul relatării Reuters, iar Comisia Electorală și BJP au negat existența unor nereguli.

Protestele reprezintă o provocare politică pentru Narendra Modi, în condițiile în care India se pregătește pentru o serie de alegeri regionale importante, programate să înceapă la începutul anului 2027.

BJP susține că rezultatele electorale reflectă popularitatea premierului și creșterea economică a țării. Reprezentanții partidului acuză opoziția că răspândește informații false și folosește manifestațiile pentru a contesta înfrângerile electorale.

Disputa privind listele electorale continuă să alimenteze tensiunile politice din India. În timp ce opoziția cere demisia șefului Comisiei Electorale, autoritățile resping acuzațiile, iar ONU solicită respectarea dreptului la protest pașnic.