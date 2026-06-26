O mișcare satirică lansată în urmă cu doar o lună a devenit simbolul nemulțumirii tinerilor din India. Sute de persoane protestează în centrul capitalei New Delhi și cer demisia ministrului Educației, pe fondul scandalurilor repetate legate de fraudele la examenele naționale, potrivit CNN.

Inițiatorul protestelor este Abhijeet Dipke, fondatorul formațiunii satirice Cockroach Janta Party („Partidul Gândacilor”), care susține că va continua manifestația până când ministrul Dharmendra Pradhan își va părăsi funcția.

„Suntem aici pe termen lung, indiferent câte zile va dura. Vom rămâne până când Dharmendra Pradhan va demisiona”, a declarat Dipke.

În vârstă de 30 de ani și absolvent al Universității Boston, Dipke s-a întors recent în India pentru a coordona protestele.

Mișcarea este susținută în principal de tineri din generația Z, care acuză neregulile din sistemul național de examene, lipsa locurilor de muncă și oportunitățile limitate pentru absolvenți.

Lansat luna trecută, Cockroach Janta Party ironizează denumirea partidului aflat la guvernare, Bharatiya Janata Party (BJP). Simbolul gândacului a fost adoptat după declarații atribuite președintelui Curții Supreme a Indiei, interpretate de o parte a opiniei publice drept o comparație între tinerii șomeri și gândaci.

În ultimele zile, protestele s-au extins în mai multe orașe, iar manifestația principală are loc la Jantar Mantar, unul dintre cele mai cunoscute spații dedicate demonstrațiilor publice din New Delhi.

Pe parcursul manifestațiilor, participanții au afișat pancarte, au scandat lozinci și au cântat, alegând în fiecare zi o nouă formă de protest simbolic.

Pentru a evidenția caracterul pașnic al acțiunii, protestatarii au oferit trandafiri polițiștilor, au fluturat steaguri ale Indiei și au purtat exemplare ale Constituției.

Într-una dintre zile au lovit în tăvi metalice, într-o aluzie la apelul lansat de premierul Narendra Modi în perioada pandemiei de COVID-19.

Marți, manifestanții au adus scutece pe care au scris mesaje prin care solicită demisia ministrului Educației, ironizând incapacitatea autorităților de a opri scurgerile de subiecte la examene.

„Nu există aproape niciun examen guvernamental în India fără scurgeri de subiecte”, a afirmat Dipke.

Sistemul de admitere în universitățile din India a fost afectat în ultimii ani de numeroase acuzații privind compromiterea subiectelor și alte nereguli.

Luna trecută, rezultatele examenului național de admitere la facultățile de medicină, susținut de peste două milioane de candidați, au fost anulate după apariția suspiciunilor privind scurgerea subiectelor.

Presa indiană a relatat și despre mai multe sinucideri asociate presiunii generate de sistemul de examinare. În memoria acestor elevi, protestatarii au aprins lumânări.

„Am vrut doar să aducem un omagiu studenților care și-au pierdut viața pentru că sistemul i-a abandonat”, a spus Dipke.

Ministerul Educației nu a răspuns solicitărilor formulate de protestatari. În schimb, într-o intervenție la postul NDTV, ministrul Dharmendra Pradhan a descris Cockroach Janta Party drept „echipa B a grupărilor teroriste”.

Fondatorul mișcării a respins afirmația și a calificat-o drept „ridicolă”, susținând că protestele urmăresc exclusiv reformarea sistemului de examene și apărarea drepturilor studenților.

Între timp, autoritățile au înăsprit măsurile de securitate pentru organizarea examenului național la medicină, inclusiv prin utilizarea unor aeronave militare pentru transportul subiectelor.

Potrivit CNN, tabăra de la New Delhi este susținută de voluntari care asigură hrană și apă participanților. În timpul zilei, la protest iau parte între 200 și 300 de persoane, iar seara numărul acestora ajunge la aproximativ 500. În fiecare noapte, în jur de 50 de manifestanți rămân în zona protestului.

Abhijeet Dipke afirmă că mișcarea este abia la început și că intenționează să o extindă în mai multe state ale Indiei, obiectivul declarat fiind reformarea sistemului național de examene.