Poliția indiană a reținut sute de persoane la New Delhi, sâmbătă, 10 octombrie, înaintea unui protest împotriva președintelui Comisiei Electorale, Gyanesh Kumar, potrivit Reuters.

Autoritățile au mobilizat mii de polițiști și membri ai forțelor paramilitare, au impus restricții de circulație și au închis mai multe stații de metrou și piețe pentru a împiedica desfășurarea manifestației.

Protestul, organizat de mișcarea de tineret „Gândacii”, are loc pe fondul controverselor privind revizuirea listelor electorale din India.

Opoziția susține că procesul ar fi afectat dreptul de vot al unui număr mare de cetățeni și ar fi avantajat partidul premierului Narendra Modi, acuzații respinse de Comisia Electorală și de Partidul Bharatiya Janata (BJP).

Printre persoanele reținute se numără Abhijeet Dipke, fondatorul mișcării, precum și liderii Saurav Das și Ashutosh Ranka. Potrivit unui comunicat al grupului, cei trei au fost reținuți după ce avionul lor, venit din Mumbai, a aterizat la New Delhi.

Imagini difuzate de televiziunile indiene l-au surprins pe Dipke confruntându-se verbal cu polițiștii aflați la bordul aeronavei. „Am venit să fiu arestat, arestați-mă... Nu mi-e frică de voi”, a declarat acesta, potrivit relatărilor preluate de Reuters.

Un ofițer i-a cerut să coopereze, precizând: „Nu, aceasta nu este o arestare. Vă rugăm să cooperați”.

Mișcarea a condamnat reținerea liderilor săi și a cerut eliberarea lor imediată. Reprezentanții grupului au anunțat că intenționează să continue protestul, în pofida măsurilor luate de autorități.

Forțele de ordine au izolat zona Jantar Mantar, loc cunoscut pentru manifestațiile publice organizate în capitala indiană. Organizatorii intenționau să adune acolo mii de participanți, însă accesul a fost blocat înainte de începerea mitingului.

Demonstrații de mai mică amploare au avut loc în alte zone ale orașului, inclusiv într-o piață de artizanat și în apropierea monumentului dedicat lui Mahatma Gandhi. Participanții au scandat lozinci prin care au cerut demisia lui Gyanesh Kumar.

Autoritățile au instalat puncte de control pe principalele artere și la intrările în capitală. Polițiștii au verificat vehiculele și au urcat în autobuze pentru a identifica potențiali protestatari. Baricadele și blocurile de beton au perturbat traficul, iar vehiculele echipate cu tunuri cu gaz lacrimogen au fost amplasate în punctele considerate sensibile.

În plus, serviciile de internet mobil au fost suspendate în cartierul central de afaceri, iar mai multe stații de metrou și piețe au fost închise.

Potrivit relatărilor din presa locală, printre persoanele reținute s-au numărat și politicieni din opoziție, inclusiv Mamata Banerjee, fost ministru-șef al statului Bengalul de Vest, și Arvind Kejriwal, fost ministru-șef al teritoriului capitalei Delhi.

Mai mulți jurnaliști au fost, de asemenea, reținuți pentru scurt timp în timp ce relatau despre manifestații. Un reporter Reuters a fost eliberat ulterior, iar unii avocați care protestau în fața Curții Supreme au fost reținuți și apoi eliberați, potrivit președintelui baroului instanței.

Protestele au fost alimentate de informațiile despre revizuirea listelor electorale. Potrivit publicației The Indian Express, doi comisari electorali și-ar fi exprimat dezacordul față de procesul de verificare coordonat de Gyanesh Kumar, în urma căruia aproximativ 130 de milioane de înregistrări au fost eliminate din liste.

Datele Comisiei Electorale, citate în materialul Reuters, indică trei categorii importante în rândul înregistrărilor eliminate: aproximativ 63 de milioane de persoane care s-au mutat, 30 de milioane de persoane care nu au putut fi localizate și 28 de milioane de persoane decedate.

🔴A peaceful protest in New Delhi, India, has suddenly erupted into violent clashes between protesters and security forces. Tensions are escalating as the situation takes a dramatic turn. 🇮🇳 https://t.co/2XYf0XATUn — International Relations (@Intl_Relations0) October 10, 2026

Comisia Electorală susține că eliminările au rezultat din verificarea listelor preliminare și precizează că persoanele eligibile excluse în mod eronat se pot înregistra din nou. Instituția nu a comentat acuzațiile în mod individual, potrivit relatării citate.

Opoziția consideră că revizuirea ar fi putut afecta rezultatele unor alegeri statale câștigate de BJP și avertizează asupra consecințelor pentru viitoarele scrutine. Partidul de guvernământ respinge acuzațiile și susține că rezultatele sale electorale reflectă popularitatea premierului Narendra Modi și creșterea economică a țării.

Manifestațiile reprezintă o nouă presiune asupra guvernului condus de Narendra Modi, în contextul criticilor privind funcționarea instituțiilor electorale. K.C. Venugopal, un lider important al Partidului Congresului, principala formațiune de opoziție, a criticat restricțiile impuse de autorități, afirmând că guvernul „a declarat oficial război propriului popor”.

De cealaltă parte, Sambit Patra, purtător de cuvânt al BJP, a susținut că democrația a învins ceea ce a descris drept tirania mulțimii.

Tensiunile apar înaintea unei serii de alegeri statale programate să înceapă în 2027. În acest context, modul în care sunt administrate listele electorale și garanțiile privind dreptul de vot ar putea deveni teme centrale ale confruntărilor politice din India.

Deși autoritățile au blocat principalul loc al manifestației și au reținut numeroși participanți, mișcarea „Gândacii” a anunțat că protestele vor continua.

Evoluția situației depinde atât de reacția autorităților la solicitările privind eliberarea liderilor, cât și de clarificarea acuzațiilor referitoare la revizuirea listelor electorale.