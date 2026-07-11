O destinație mai puțin cunoscută din Balcani ocupă primul loc într-un clasament european al celor mai atractive plaje pentru vacanța de vară. Plaja Mogren, situată în Muntenegru, a fost desemnată cea mai bună plajă din Europa, devansând destinații consacrate din Cipru, Italia și Marea Britanie. Clasamentul a fost realizat de specialiști în asigurări de călătorie, care au analizat mai multe criterii importante pentru turiști, de la temperatura aerului și a apei până la costurile de cazare, prețurile locale și aprecierea vizitatorilor, potrivit Express.

Situată în apropierea orașului Budva, plaja Mogren este considerată una dintre cele mai spectaculoase atracții de pe Riviera Muntenegrului. Destinația este formată din două golfuri separate, Mogren I și Mogren II, unite printr-o pasarelă și un tunel săpat în stâncă.

Peisajul natural, apa limpede și apropierea de centrul istoric al orașului Budva au contribuit la poziționarea acestei plaje în fruntea clasamentului european.

Experții au evaluat zece plaje din unele dintre cele mai populare destinații turistice ale continentului. Printre criteriile luate în calcul s-au numărat:

temperatura medie a aerului și a apei;

numărul recenziilor de cinci stele;

costurile de cazare;

prețurile băuturilor și serviciilor locale;

accesibilitatea și distanța față de cel mai apropiat aeroport.

La finalul analizei, plaja Mogren a obținut cel mai mare punctaj, devansând la limită celebra plajă Nissi din Cipru.

Pe lângă Mogren și Nissi Beach, în top s-au regăsit și alte destinații apreciate de turiștii europeni. Printre acestea se numără plaja Irakli din Bulgaria, La Pelosa din Italia și Bournemouth Beach din Marea Britanie.

Rezultatul este considerat o surpriză, în condițiile în care multe dintre plajele clasate în anii anteriori în fruntea preferințelor turiștilor provin din țări cu tradiție în turismul de litoral.

În ultimii ani, Muntenegru a devenit tot mai popular printre turiștii care caută alternative la destinațiile aglomerate din sudul Europei. Pe lângă peisajele spectaculoase și apa cristalină a Mării Adriatice, țara este apreciată și pentru costurile mai reduse comparativ cu alte stațiuni europene.

Popularitatea plajei Mogren a crescut și pe rețelele sociale, unde numeroși turiști distribuie imagini cu golfurile, stâncile și apele turcoaz care au transformat această destinație într-una dintre revelațiile verii.