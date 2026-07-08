O localitate pitorească de pe malul lacului Como a decis să înăsprească regulile pentru turiști, în încercarea de a limita efectele turismului de masă. Cei care se plimbă prin centrul localității fără tricou sau îmbrăcați doar în costum de baie riscă acum amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro.

Autoritățile spun că măsura are rolul de a proteja aspectul localității și de a asigura un trai liniștit pentru locuitorii permanenți.

Noile reguli au fost introduse în Varenna, un sat pescăresc de pe malul lacului Como, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din nordul Italiei, potrivit theguardian.com.

Potrivit regulamentului, turiștii nu mai au voie să circule prin localitate fără tricou sau îmbrăcați în costume de baie. Aceste articole vestimentare sunt permise doar pe plajele amenajate și în timpul excursiilor cu barca pe lac.

Cei care încalcă regula pot primi amenzi între 50 și 200 de euro.

Primarul Mauro Manzoni spune că Varenna primește anual sute de mii de turiști, însă dezvoltarea turismului nu trebuie să afecteze viața celor aproximativ 650 de locuitori ai satului.

„Varenna este un sat minunat și suntem mândri că primim în fiecare an sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Totuși, calitatea vieții locuitorilor nu poate fi sacrificată în numele turismului de masă”, a declarat edilul.

Pe lângă noul cod vestimentar, autoritățile au introdus și alte restricții.

Grupurile organizate de turiști nu mai pot depăși 25 de persoane și trebuie să evite blocarea străduțelor înguste din centrul istoric. În plus, ghizilor turistici le este interzisă utilizarea megafoanelor sau a altor sisteme de amplificare a sunetului.

Măsurile au fost bine primite de majoritatea locuitorilor și comercianților din Varenna.

Un proprietar de magazin a declarat pentru presa italiană că turiștii pot purta costume de baie pe plajă, însă atunci când intră în magazine, restaurante, biserici sau se plimbă prin piața centrală ar trebui să fie îmbrăcați decent.

Un alt comerciant consideră că introducerea regulilor era necesară și spune că succesul lor va depinde de modul în care vor fi aplicate.

Varenna nu este singura localitate italiană care încearcă să limiteze efectele turismului excesiv.

În 2022, autoritățile din Sorrento au introdus amenzi pentru persoanele care circulau prin oraș în costume de baie sau fără tricou, considerând că acest comportament afectează imaginea stațiunii.

Un an mai târziu, în Portofino au fost create zone în care turiștii nu au voie să staționeze pentru perioade lungi, măsură menită să reducă aglomerația provocată de cei care se opresc pentru fotografii și selfie-uri.

Prin aceste măsuri, tot mai multe destinații turistice din Italia încearcă să găsească un echilibru între numărul mare de vizitatori și păstrarea atmosferei locale, fără ca viața de zi cu zi a comunităților să fie afectată.