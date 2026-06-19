Un tip de linguriță utilizată pentru hrănirea bebelușilor și a copiilor mici a fost retras de urgență de la comercializare din rețeaua de magazine DM (dm-drogerie markt). Decizia a fost luată după ce s-a constatat că există un risc major ca fragmente de mici dimensiuni din acest produs să se desprindă în timpul utilizării, punând în pericol siguranța celor mici.

Anunțul oficial a fost publicat vineri pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Reprezentanții companiei au transmis un mesaj direct către consumatori:

„Stimaţi clienţi, dm-drogerie markt retrage de pe piaţă produsul «babylove Esslernlöffel» (linguriţă pentru hrănire babylove).”

Conform datelor tehnice puse la dispoziție de autorități și de retailer, retragerea din magazine a vizat în mod direct o serie de produse specifice. Sunt afectate exclusiv mărfurile care prezintă următoarele elemente de identificare:

-Nume produs: „babylove Esslernlöffel” (linguriță pentru hrănire);

-Cod EAN: 4067796183429;

-Cod lot (Chargencodierung): 2521 și 2532.

Oficialii DM au explicat unde pot fi verificate aceste date de către părinți: „Aceste informaţii se găsesc pe ambalaj, deasupra codului de bare. Codul lotului nu este imprimat pe linguriţele propriu-zise. Loturile afectate au fost deja retrase de la vânzare.”

Deși din punct de vedere tehnic alerta și retragerea din rețeaua comercială au vizat doar cele două loturi menționate anterior, producătorul a emis o recomandare extrem de fermă. Deoarece codul de identificare al lotului este imprimat doar pe ambalajul de carton și nu pe lingurița propriu-zisă, părinții nu mai au cum să verifice proveniența obiectului odată ce acesta a fost desfăcut.

Din acest motiv, compania solicită oprirea imediată a utilizării tuturor acestor lingurițe, indiferent de marcajele de pe ambalaj, din cauza riscurilor severe de accidentare: „Aceste piese mici pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluşi şi copii mici. Deoarece codul lotului nu este vizibil pe produsul în sine, vă rugăm să nu mai utilizaţi produsul, indiferent de codul lotului, şi să îl returnaţi într-un magazin dm.”

Cei care au achiziționat acest produs pentru copii sunt sfătuiți să nu îl arunce la gunoi, ci să îl aducă înapoi în rețeaua de magazine. Managementul dm-drogerie markt a anunțat că returnarea se va face în condiții extrem de simple pentru clienți.

Contravaloarea totală a linguriței va fi restituită integral cumpărătorilor, în oricare dintre filiale. Compania a precizat că returnarea banilor se va face pe loc, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal care să ateste achiziția inițială a produsului.