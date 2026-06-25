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Nutella Croissant, retras de pe rafturi în România. Posibil efragmente de metal

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Nutella Croissant, retras de pe rafturi în România. Posibil efragmente de metalCroissant cu ciocolată. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Ferrero România retrage voluntar un lot de Nutella Croissant congelat din cauza unui posibil fragment de metal. ANSVSA a precizat că retragerea este preventivă și că nu au fost depistate corpuri străine în produsele comercializate.

Retragerea vizează un singur lot de Nutella Croissant în variantă congelată, produs de Fresystem S.p.A., Italia. Datele de identificare ale lotului sunt: Lot de producție L126Z39, cu data expirării 6 mai 2027. „Doar acest lot este vizat. Niciun alt lot nu este afectat", precizează ANSVSA. Produsul a fost comercializat prin rețelele Lidl și Kaufland.

De ce a fost retras produsul Nutella Croissant

Retragerea a fost inițiată de Ferrero România voluntar, ca măsură de precauție, din cauza unui posibil risc de prezență a unui corp străin, un fragment de metal, în produse. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) subliniază însă că, potrivit Ferrero România, nu au fost depistate corpuri străine în produsele comercializate. Retragerea s-a făcut preventiv, ca aplicare a propriei politici de siguranță alimentară.

Ce trebuie să facă cei care au cumpărat produsul

ANSVSA le recomandă celor care au achiziționat lotul vizat să îl returneze la magazin și să solicite banii înapoi, până la data de 15 iulie 2026, sau să îl distrugă.

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