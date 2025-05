International Pene majore de rețea în Spania. Principalele servicii de telefonie, afectate în mai multe regiuni







Toate rețelele mobile importante din Spania au căzut marți, la aproximativ patru săptămâni după pana de curent națională.

Întreruperi majore ale rețelelor în mai multe regiuni din Spania

Rețelele Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil și O2 au fost afectate de întreruperi, care au afectat, de asemenea, serviciile profesionale, precum centrele de sănătate. Mai mult, au fost semnalate creșteri ale numărului de plângeri din cauza întreruperii serviciilor de telefonie fixă, internet și contact de urgență, produse în această dimineață.

Zonele afectate includ Madrid, Andaluzia, Galicia, Țara Bascilor, Aragon, Navarra, Extremadura și Comunitatea Valenciană. Potrivit Il Corriere, liniile fixe au fost descrise ca fiind nefuncționale, iar numărul de urgență 112 nu a fost disponibil în mai multe regiuni în această dimineață.

În Andaluzia, s-au format cozi la centrele de sănătate din cauza problemelor de conectivitate la internet.

Liniile telefonice de urgență, restabilite în Aragon

Liniile telefonice de urgență au fost restabilite în Aragon, aproape de granița cu Franța. Anterior, Aragon a implementat numere alternative de contact, deoarece utilizatorii au semnalat dificultăți în contactarea serviciile de urgență.

Între timp, autoritățile basce au anunțat că personalul a menținut o comunicare constantă cu Telefonica, compania multinațională spaniolă de telecomunicații, pentru a rezolva incidentul pe parcursul dimineții. În Catalonia, impactul a fost „minim”, iar numărul de urgență a fost disponibil, conform El Mundo.

Telefonica investighează cauza

Telefonica a anunțat că întreruperile au afectat serviciile de comunicații fixe ale unor companii și servicii publice, fără a afecta accesul individual la rețea. Incidentul a fost cauzat de lucrări de actualizare și a fost remediat în jurul orei locale 12:30.

„În această dimineață am avut un incident care a afectat serviciile de comunicații fixe ale unor companii și servicii publice. Am lucrat de la început pentru a restabili aceste servicii, care acum au fost complet recuperate.Am activat comitetul de gestionare a incidentelor, am izolat nodurile afectate și am desfășurat personal de teren pentru a rezolva cazurile specifice care decurg din acest incident, care a fost acum rezolvat”, au spus reprezentanții companiei, pentru MailOnline.

Cauza exactă a acestei pene nu a fost încă identificată, dar se depun eforturi pentru a restabili funcționarea normală.