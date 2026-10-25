Republica Moldova. Controversatul sportiv de la Chişinău, Ion Şoltoianu, la la 59 de ani şi-a îndeplinit un vis mai vechi. După mai multe încercări, s-a confruntat pe ring cu luptătorul Jeff Monson şi chiar a reuşit să-l învingă.

După meci, cei doi sportivi au declarat că se retrag din sport.

Confruntarea urma să aibă loc la Chişinău în noiembrie 2025. Însă luptătorul MMA Jeff Monson nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Iar confruntarea sa din gala FEA a fost anulată. Sportivul a recunoscut atunci că interdicția are legătură cu sprijinul său pentru Rusia.

Şoltoianu a declarat atunci într-un video că nu va renunţa la lupta cu Monson. „Ne vom confrunta în România sau în Rusia. Jeff e de acord. Aşa e?”, a spus Şoltoianu. Iar Monson a făcut un gest aprobator cu capul.

Confruntarea dintre Monson şi Şoltoianu a avut loc oraşul Brest, Bielarus, în seara de 25 octombrie.

„La Brest, în cadrul spectaculosului turneu IBA.PRO 21 „Noaptea Boxului”, luptătorul moldovean Ion Șoltoianu l-a învins magistral pe Jeff Monson prin decizie unanimă a arbitrilor, după patru runde pline de adrenalină a câte două minute!

Acest meci de neuitat a marcat punctul final glorios în cariera sportivă a ambilor veterani: imediat după luptă, Monson (55 de ani) și Șoltoianu (59 de ani) au anunțat cu emoție retragerea oficială din ring, iar Monson și-a oferit simbolic și emoționant mănușile în semn de adio față de sport!”, au comentat fanii lui Şoltoianu.

Adversarul lui Ion Şoltoianu, Jeff Monson, este un cunoscut luptător originar din SUA, stabilit de mai mulţi ani în Rusia. În 2023, Monson a renunţat definitiv la cetăţenia americană.

Jeff Monson este un susţinător înrăit al lui Vladimir Puțin şi politicii sale, susţinând şi invazia rusă din Ucraina. El a făcut parte din echipa de susţinători ai lui Puțin la alegerile prezidenţiale din Rusia din 2023.

În primăvara anului 2016, Jeff și-a anunțat dorința de a se alătura Partidului Comunist al Federației Ruse. În iunie 2018, Monson aa aderat la partidul Rusia unită, creatură a lui Vladimir Puțin, şi a obţinut un mandat de consilier local în oraşul Krasnogorsk.

Ion Şoltoianu intenţiona să-şi reabiliteze imaginea de luptător după ce a suferit o înfrângere ruşinoasă la Gala FEA 2024. Faimosul sportiv, supranumit „legenda kickboxing-ului moldovenesc”, a fost învins în câteva secunde de adversarul grec, Stefanos Konstadelopoulos, cu 17 ani mai tânăr decât el.

Controversatul sportiv în vârstă de 57 de ani a avut o ieşire spectaculoasă pe ring. Îmbrăcat în maiou în dungi alb-albastru şi cu beretă albastră, atribute din uniforma forţelor aeropurtate ruseşti.Ion Şoltoianu a intrat pe ring în paşi de dans, pe ritmurile cunoscutului şlagăr „Ioane, Ioane”.

Confruntarea dintre Şoltoianu şi Konstadelopoulos a durat în jur de 30 de secunde. Ion Şoltoianu nu a reuşit să-i aplice nicio lovitură adversarului său. Campionul mondial la kickboxing a fost pus pe spate prin knock-out fulger.

Ion Şoltoianu este maestru sportiv în trei discipline de arte marțiale. Campion mondial la Muay Thai. Campion european în lupte pancratiom. Campion mondial la kickboxing. Campion al fostei URSS.

În tinereţe, a avut un rol secundar în cunoscutul film rusesc de acţiune, „Piraţii secolului XX”.

Ion Şoltoianu a fost eliberat din Penitenciarul nr.13 în aprilie 2024, unde a stat un an în arest preventiv. Ultimul dosar care l-a adus pe Ion Şoltoianu din nou pe banca acuzaţilor a fost intentat în primăvara anului 2023. Procurorii îl acuză că a pretins de la un bărbat care şi-a ispăşit pedeapsa pentru escrocherie suma de 5.000.000 de lei (261.036 euro).

Şantajul ar fi început încă când cei doi erau în puşcărie şi a continuat după eliberarea lor. Şoltoianu ar fi ameninţat victima şi familia sa cu exterminarea fizică. Inclusiv de către membrii unor organizații criminale și de către conducătorii acestora din țară și de peste hotare.

La scurt timp după reţinerea lui Ion Şoltoianu, a fost dat în urmărire generală şi Ivan Gușan, cunoscut ca „Nicu Patron”. Potrivit procurorilor moldoveni, acesta are rolul de organizator al șantajului de 5.000.000 lei.

Ion Şoltoianu are la activ două omoruri. În 2003, Ion Şoltoianu l-a omorât pe Djambulat Pitula, cunoscut în lumea interlopă ca Djambat. Sportivul se afla în cazinoul hotelului Naţional. La un moment dat, a intrat Djambat, însoţit de o tânără pe nume Irina.

În 2011 Ion Şoltoianu ucide din nou. De această dată, sportivul nu scapă uşor, victima sa fiind fostul poliţist Ion Stratulat, ginerele generalului Alexei.

Crima a fost comisă ziua ameaza mare, la o terasă din centrul Chişinăului.