Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, critică modul în care guvernele din România au gestionat procesul de digitalizare şi spune că rezultatele investiţiilor din ultimele două decenii se reflectă în problemele repetate ale sistemelor publice, potrivit unui comunicat postat pe FB.

Senatorul acuză că, deşi digitalizarea a fost prezentată constant drept soluţie pentru principalele dificultăţi ale României, ţara continuă să aibă rezultate slabe în ceea ce priveşte competenţele digitale ale tinerilor.

Potrivit lui Peiu, România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază, iar doar jumătate dintre persoanele cu vârste între 16 şi 24 de ani deţin astfel de competenţe.

„În ultimii 20 de ani, niciun cuvânt nu apare mai des în programele de guvernare decât «digitalizare». Orice problemă ar avea România, PSD, PNL, USR, UDMR au o soluţie magică şi unică: digitalizarea! Ei bine, în aceşti ultimii 20 de ani, s-au cheltuit pentru digitalizare cam 20% din banii daţi pe bunuri şi servicii, cam 1% din PIB anual.

Rezultatul? Registrul Comerţului a fost blocat săptămâni la rând de-un program nefuncţional, aplicaţia cardului de sănătate este coşmarul tuturor bolnavilor, medicilor de familie şi farmaciştilor, iar datele privind proprietăţile românilor au ajuns, peste noapte, la un hacker. La baza tuturor nenorocirilor stă, însă, calitatea educaţiei.

Iată care este rezultatul celor peste 20 de reforme ale educaţiei de după revoluţie: suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii noştri între 16 şi 24 de ani au aceste abilităţi”, a arătat Petrişor Peiu.

Liderul senatorilor AUR susţine că investiţiile în digitalizare nu au fost însoţite de rezultate pe măsura resurselor alocate şi leagă problemele sistemelor publice de nivelul educaţiei şi de pregătirea populaţiei pentru utilizarea tehnologiilor moderne.

Petrişor Peiu a criticat, de asemenea, partidele care se revendică drept pro-europene, afirmând că politicile promovate de acestea au dus România la coada clasamentelor europene în mai multe domenii.

„Iată un bun exemplu al promovării «valorilor europene» despre care perorează zilnic Grindeanu, Bolojan şi Fritz: educaţia patronată de ei ne-a făcut să avem tinerii cel mai puţin adaptaţi la economia şi viaţa contemporane”, a adăugat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.