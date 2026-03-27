Pedeapsa ridicolă pentru un transgender care a violat un minor, la New York: doar șase luni de pușcărie

O sentință considerată „extraordinar de mică” pronunțată într-un caz grav de agresiune sexuală asupra unui minor a generat reacții intense în New York City, atât din partea experților în drept, cât și a organizațiilor pentru drepturile victimelor, potrivit New York Post.

Decizia vizează cazul lui Nicol Alexandra Contreras-Suarez, o femeie transgender în vârstă de 31 de ani, originară din Columbia, care a pledat vinovată pentru viol de gradul al doilea după agresarea unui băiat de 14 ani în 2025, în cartierul East Harlem.

Mai mulți foști procurori au declarat că pedeapsa de șase luni de închisoare, deja executată, este neobișnuit de redusă în raport cu gravitatea infracțiunii. Seth Zuckerman, fost procuror în Brooklyn și în prezent avocat penalist, a afirmat: „Nu știam că poți primi șase luni pentru așa ceva”. Acesta a explicat că, în mod obișnuit, pentru această infracțiune pedeapsa minimă este de doi ani, iar cea maximă poate ajunge la șapte ani.

„Am clienți acuzați în baza unor statute similare care nu beneficiază de oportunitatea unui acord atât de favorabil”, a adăugat Zuckerman, subliniind caracterul neobișnuit al înțelegerii încheiate cu procurorii din Manhattan.

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de Mark Bederow, avocat din New York și fost procuror. Acesta a declarat că o astfel de infracțiune, care implică urmărirea unui minor și agresarea acestuia, este „o crimă teribilă”.

🚨BREAKING: Illegal trans alien from Colombia is about to walk FREE after RAPING a 14-year-old boy in a NYC bodega bathroom. Nicol Alexandra Contreras-Suarez (31) received a lenient plea deal because the parents wanted to spare their son from having to testify. He is set to be… pic.twitter.com/oskL31q0nO — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) March 25, 2026

El a calificat pedeapsa drept „extraordinar de mică”, mai ales în contextul în care inculpata era deja în detenție pe insula Rikers din februarie 2025 și va primi credit pentru perioada petrecută în arest.

Biroul procurorului districtual din Manhattan, condus de Alvin Bragg, a transmis că acordul a fost realizat în consultare cu familia victimei. Potrivit unui purtător de cuvânt, decizia a urmărit să evite retraumatizarea minorului prin obligarea acestuia să depună mărturie în fața marelui juriu și în cadrul unui proces de durată.

„Ne așteptăm ca inculpata să rămână în detenție și să fie deportată după pronunțarea sentinței, ca urmare a condamnării pentru infracțiune gravă”, a precizat reprezentantul instituției.

Mark Bederow a comentat această justificare, afirmând: „În ceea ce privește dorința de a nu forța copilul să depună mărturie și să fie retraumatizat, este de înțeles într-o anumită măsură.

Dar imaginea generală este aceea a unui acord extrem de favorabil pentru cineva care a comis o infracțiune gravă”.

Reacții critice au venit și din partea organizațiilor civice. Jennifer Harrison, fondatoarea grupului Victims Rights NY, a declarat că decizia transmite un semnal îngrijorător: „Să nu pretindem că această sentință reflectă o justiție reală. Nu o face. Transmite un mesaj periculos că nici cele mai îngrozitoare infracțiuni împotriva copiilor nu vor fi sancționate cu toată forța legii”.

Nicol Alexandra Contreras-Suarez, the transgender illegal alien who R*PED a 14-year-old boy in NYC, has pleaded GUILTY to second-degree r*pe charges. He is set to receive only 6 MONTHS in prison, which he has already served. This could result in him being RELEASED after his… https://t.co/594hNCVF7k pic.twitter.com/hANWkZMz6h — Libs of TikTok (@libsoftiktok) March 25, 2026

Ea a adăugat că un astfel de precedent poate ridica semne de întrebare privind modul în care sunt tratate cazurile similare în viitor.

Conform documentelor din dosar, incidentul a avut loc pe 11 februarie 2025, într-o baie a unui magazin din apropierea parcului Thomas Jefferson din East Harlem. Inculpata ar fi urmărit victima înainte de a comite agresiunea. Băiatul a alertat ulterior trecătorii, iar suspecta a fost arestată a doua zi.

La momentul faptei, Contreras-Suarez era căutată în alte state, inclusiv New Jersey și Massachusetts, pentru alte infracțiuni violente. De asemenea, autoritățile federale emiseseră anterior o solicitare de reținere în baza legislației privind imigrația.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA nu a oferit un răspuns imediat privind eventualele măsuri pentru deportarea acesteia.

Conform legislației locale, cooperarea autorităților din New York cu agențiile federale de imigrație este limitată, însă poate avea loc în cazuri de infracțiuni grave, precum violul.

Cazul rămâne în atenția opiniei publice și a specialiștilor în drept, în contextul dezbaterilor privind politicile penale și echilibrul dintre protecția victimelor și procedurile judiciare.