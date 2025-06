Actualitate Pe urmele romanilor, de-a lungul Mediteranei: un circuit spectaculos de la Nisa la Valencia







Un drum vechi de mii de ani leagă Franța de Spania, purtând pașii călătorilor de astăzi pe urmele romanilor care au construit Via Domitia. De la peisajele parfumate ale Rivierei Franceze până la bucuria iberică a Cataloniei și Valenciei, acest circuit mediteranean promite o experiență culturală bogată și momente autentice la fiecare oprire.

Pe urmele romanilor, din Franța până în Spania, o aventură care m-a surprins

Vă mărturisesc că nu am avut niciodată curajul să mă aventurez într-o excursie, fie ea și organizată de profesioniști, care să cuprindă 3 orașe într-o singură săptămână. Mi se părea imposibil să pot susține fizic și psihic un astfel de ritm. Mă gândeam că va fi un maraton epuizant, mai degrabă decât o vacanță.

Se pare însă că m-am înșelat. Prin circuitul absolut fabulos organizat de Hello Holidays, am descoperit că poți să te bucuri din plin de un astfel de traseu fără să te simți copleșit sau obosit.

Ba chiar am vizitat mai mult decât îmi propusesem: 3 orașe mari, Nisa, Barcelona și Valencia, și 5 orașe mai mici, dar extrem de fermecătoare, Cannes, Monaco și Avignon în Franța, respectiv Sitges și Tarragona în Spania. Nu pot să spun decât că a fost o experiență intensă, plăcută și, pe alocuri, inedită.

Povestea din spatele acestei excursii, pusă la cale de către agenția Hello Holidays printr-un circuit din gama Hello Premium Tours, a fost să urmărim traseul unuia dintre cele mai vechi drumuri romane, Via Domitia, construit de generalul Cnaeus Domitius Ahenobarbus. Acest drum lega Genoa de sudul Spaniei și era vital atât pentru transportul mărfurilor și al trupelor, cât și pentru dezvoltarea economică și culturală a regiunilor traversate.

Pentru pasionații de istorie, dar și pentru cei care iubesc să descopere orașe vibrante, acest circuit este o adevărată incursiune în istoria Mediteranei, unde urmele romanilor sunt încă vizibile.

Nisa - orașul florilor

Nisa m-a surprins din primul moment. Am avut senzația că pășesc într-o grădină botanică uriașă, plină de palmieri, eucalipți, arțari și salcâmi, alături de flori spectaculoase care nu te lasă să le treci cu vederea fără să le faci cel puțin o fotografie.

Pe lângă farmecul natural, am găsit un oraș plin de viață, cochet, cu o plajă întinsă pe câțiva kilometri, pe a cărei faleză se aliniază hoteluri superbe, construite atât în perioada interbelică, cât și în perioada de după al Doilea Război Mondial.

Ca în toate orașele care au ieșire la mare, ești întâmpinat de cafenele și restaurante care mai de care mai primitoare și cu oferte de mâncăruri specifice mediteraneene, în care peștele și fructele de mare sunt personajele principale. Am fost cazați într-un hotel foarte chic, din apropierea centrului vechi, ce îți oferea posibilitatea să fii aproape de cele mai importante obiective turistice.

Pe lângă faptul că, evident, am vizitat catedrale și vestigii romane, am fost foarte impresionat de atenția francezilor de a-și păstra intacte tradițiile, de a îmbina cu succes stilurile arhitecturale și de a atrage turiști în cel care, până în anii ’30–’40, a fost cel mai mare port al Franței la Mediterană.

În prima seară, după o zi plină, am ales să mâncăm aproape de hotel, la o mică tavernă. Acolo l-am cunoscut pe domnul Emil, un român plecat din țară imediat după Revoluție. Era extrem de vioi și de o veselie molipsitoare la cei 75 de ani ai săi. Am fost pe loc extrem de încântați și, în același timp, surprinși, pentru că nu ne așteptam ca, încă din prima zi, să întâlnim pe cineva „de-al nostru”. Domnul Emil are un mic restaurant cu nu mai mult de șase mese, dar de care este tare mândru, la fel cum este de copiii și nepoții lui, pe care se străduiește să îi țină aproape de limba și tradițiile românești pe care nu vrea, cu încăpățânare, să le uite.

Cannes – Povești de pe covorul roșu

Vă mărturisesc că acest oraș era pe lista mea de multă vreme. Cannes este cochet, frumos și faimos pentru Festivalul de Film, o idee care a luat naștere după ce frații Lumière au decis să organizeze un festival similar cu cel de la Veneția, dar pe teritoriul Franței.

Orașul, construit pe dealuri, oferă o priveliște spectaculoasă asupra golfurilor care înconjoară orașul. Casele sunt amplasate ca într-o spirală, cu maximum 3 sau 4 etaje în înălțime, astfel încât toată lumea să se bucure de panorama senzațională.

Monaco – Spectacolul luxului

Cum era de așteptat, principatul ne-a întâmpinat cu vile superbe, dar și cu o arhitectură avangardistă, în special prin clădirile construite vertical, unele având fundațiile chiar în mare.

Cazinoul din Monte Carlo și traseul pe care se desfășoară celebrele curse de Formula 1 sunt printre atracțiile turistice care atrag anual multe milioane de vizitatori și, desigur, m-au impresionat și pe mine.

Am trecut și pe faimoasa alee „Golden Foot”, unde m-am bucurat să descopăr numele lui Gheorghe Hagi, omagiat aici în 2015.

Un moment aparte al vizitei a fost turul fabricii de parfumuri Fragonard, o experiență care adaugă o notă senzorială sofisticată acestui oraș fascinant.

Avignon - celebrul Palais des Papes (Orașul Papilor)

Orasul este un amestec minunat de cultura, arta si gastronomie, avand o arhitectura superba cu strazile sale pietruite. Palatul Papilor, cel mai mare palat gotic din lume și parte a Patrimoniului UNESCO, domină orașul și impresionează prin dimensiuni și prin poveștile pe care le ascunde.

Concluzia? O experiență care merită trăită și, mai ales, continuată cu episodul 2, în Spania

Acesta a fost doar începutul aventurii pe urmele romanilor, pornind din inima Rivierei Franceze. Am descoperit orașe elegante, povești locale și oameni care duc mai departe tradiții vechi.

Ce mi-a plăcut mai mult decât faptul că această aventură mediteraneană m-a convins că, uneori, merită să ieși din zona de confort și să îți dai voie să descoperi mai mult decât îți imaginezi că poți duce? Mi-a plăcut că logistica pusă la dispoziție de Hello Holidays. A fost impecabilă: autocare moderne, ghizi foarte bine pregătiți și o atmosferă relaxată pe tot parcursul călătoriei.

Hello Holidays este o agenție de turism cu aproape 20 de ani de experiență în România și care, anul acesta, a investit 2 milioane de euro prin achiziționarea a două autocare Mercedes de ultimă generație și inaugurarea unui nou sediu.

În episodul următor, continuăm drumul spre Spania, unde ne așteaptă Barcelona, Tarragona și Valencia, locuri în care istoria și energia mediteraneană se împletesc într-un mod cu totul aparte.