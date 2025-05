Monden Cineastul Oleg Condrea, câștigător al marilor premii, la festivalurile de film de la Cannes, New York, Los Angeles și Tirana. Aplaudat în Parlamentul de la Chișinău







Republica Moldova. Un eveniment cultural al anului extrem de rar s-a produs, recent, în Parlamentul de la Chișinău: cineastul Oleg Condrea a fost aplaudat în picioare de deputați, în semn de respect și admirație, pentru marile premii câștigate pentru scenariile sale, la prestigioase festivaluri de film.

„Am avut bucuria să-l cunosc pe Oleg Condrea, scenarist, animator, regizor și profesor la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Oleg este câștigător, pentru al doilea an consecutiv, al Marelui Premiu la Cannes, pentru filmele de scurtmetraj „Tangled Tails” și „Echoes of the Ringing Bells”. Pe lângă succesul de la Cannes, el a adunat alte peste 80 de premii internaționale, în doar câteva luni (decembrie 2023 – mai 2024), la festivaluri importante din New York, Florența, Berlin, Paris și Londra”, scrie pe o rețea de socializare Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.

Al doilea an consecutiv, basarabeanul a devenit câștigător al Premiului I, la Festivalul Cannes 7th Art Awards Săptămâna trecută, cineastul Oleg Condrea din Chișinău a câștigat Premiului I, la categoria „Best Short Mystery Screenplay”, de la Festivalul Cannes 7th Art Awards, decernat în cadrul unui eveniment special, de pe celebra Piață de Film din orașul francez – „Marché du Film”. La ediția 2024 a aceluiași festival, Oleg Condrea a obținut tot Premiul I, la categoria „Drama”. Pentru detalii: AICI

Tot luna aceasta, moldoveanul nostru a devenit nume recunoscut și la The Big Apple Film Festival din New York, unde i-a fost acordat Premiul I. În 2024, la Slamdance Film Festival din Los-Angeles, un scenariu de-al lui Oleg Condrea a luat locul III, în 2024, din 4000 de scenarii intrate în competiție (AICI)!

La ce lucrează Oleg Condrea

Este regizor, scenarist independent și cadru didactic la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău. Predă cursuri de narativitate vizuală și scenaristică, la Facultatea Animație. Cu ocazia succesului său extraordinar la festivalurile internaționale de film, l-am întrebat la ce proiecte lucrează cineastul.

Din 2018, Oleg Condrea lucrează la o trilogie de scurtmetraje de animație, care se axează pe trei protagoniști: o Pisică, un Câine și un Cal. „Eroii, împreună cu oamenii, sunt expuși marilor atrocități umane. Prin juxtapunerea omului și a animalului, încerc să vorbesc despre moralitate. Aceste scenarii abordează partea întunecată a empatiei și subliniază că, uneori, animalele pot lua decizii mai morale decât oamenii”, ne-a mărturisit Oleg Condrea.

Cineastul din Chișinău abordează fenomenul „domesticirii” atât a animalelor, cât și a poporului basarabean

Al doilea scenariu din serie, „Echoes of Ringing Bells”, pătrunde în sânul familiei și relevă domesticirea, atât a animalelor, cât și a întregului popor basarabean, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial. „Acest scenariu a câștigat premiul I la festivalul The Big Apple Film Festival din New York și locul III la Festivalul Slamdance din Los Angeles. Iar săptămâna trecută, am avut ocazia să zbor la Cannes și să iau Premiul I, la categoria „Best Short Mystery Screenplay”, decernat de Festivalul Cannes 7th Art Awards, la „Marché du Film”. Un scenariu din trilogie a câștigat și la sesiunea de prezentare publică a proiectelor (pitching) de la Tirana International Film Festival și, de asemenea, a obținut distribuție. Aceasta înseamnă că trilogia avansează”, menționează Oleg Condrea.

Cum explică Oleg Condrea marele său succes în străinătate, devansând mii de concurenți

„În această serie de scenarii se simte respectul meu față de spectator. Nu trag concluzii în locul lui, de genul „el nu va înțelege” sau „nu îi vor plăcea astfel de teme”. Sigur că va înțelege și va avea puterea de a decide, dacă îi place! Tot mai mult, îi văd pe regizorii de film ca pe niște filosofi. Faptul că am ocazia să vin la festival și să împărtășesc idei general-umane îmi permite să spun, cu siguranță, că țin mâna pe pulsul de ultimă oră al acestui domeniu, că pot căuta idei noi și evita repetițiile”, susține Oleg Condrea.

În 2006, când avea numai 16 ani, a realizat primul său scurtmetraj de acțiune, care l-a ajutat încă de pe băncile școlii să lucreze ca video editor și designer, la Studioul „Moldova-Film” și la Casa Imago.

În anul I de facultate, a început să activeze ca director artistic și animator 2D. Ulterior, a avut ocazia să lucreze cu clienți internaționali, precum Bully, Marvel și DreamWorks, nume mari din industrie. Cu experiența acumulată, a avut ocazia să-și transforme pasiunea inițială de a face filme într-o profesie, ajungând să lucreze în domeniile regiei și scenaristicii.

În prezent, Oleg Condrea activează și în domeniile animației, filmului, jocurilor video și experiențelor VR/AR. Activează și în rol de supervizor: oferă expertiză tehnică și creativă pentru studiouri. De asemenea, predă cu pasiune studenților narativitatea vizuală și scenaristica.