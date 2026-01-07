Nick Reiner, fiul cineastului Rob Reiner, ajunge în fața judecătorilor. Riscă închisoarea pe viață pentru uciderea părinților

Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al cineastului Rob Reiner, urmează să apară miercuri în fața unei instanțe din Los Angeles, după ce a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi, Rob Reiner și Michele Singer Reiner. Tânărul este vizat de două capete de acuzare pentru omor, potrivit NBC News.

Aceasta va fi prima lui prezentare în sala de judecată de la momentul în care a fost inculpat în cazul morții celor doi părinți. Audierea pentru formularea oficială a acuzațiilor a fost însă amânată până pe 7 ianuarie — a doua amânare de la arestarea sa de duminică. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a stabilit că decesul celor doi a survenit în urma multiplelor plăgi produse prin înjunghiere.

Potrivit documentelor depuse la dosar, Nick Reiner a fost pus sub acuzare marți pentru două capete de omor, fiind reținute și circumstanțe agravante privind folosirea unui cuțit. În eventualitatea unei condamnări, riscă detenție pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată sau chiar pedeapsa capitală, au precizat oficialii.

De obicei, astfel de ședințe sunt primele audieri publice într-un proces penal și au rolul de a aduce la cunoștința inculpatului acuzațiile, oferindu-i totodată șansa de a se declara vinovat, nevinovat sau de a solicita timp suplimentar. Judecătorul stabilește de regulă și chestiunile care țin de detenție, verifică dacă există reprezentare juridică și fixează termenul următor.

Audierea de marți nu a mai avut loc deoarece Nick Reiner nu fusese declarat apt din punct de vedere medical pentru a se prezenta, a explicat avocatul său, Alan Jackson. Acesta — cunoscut în Los Angeles și pentru implicarea în cazul Karen Reed — nu a oferit detalii despre natura problemei medicale, menționând doar că a fost „o chestiune procedurală”.

Nu este clar din ce motive audierea a fost amânată pentru a doua oară.

„Există chestiuni extrem de complexe și serioase asociate cu acest caz”, a declarat Jackson miercuri, în fața jurnaliștilor, la tribunal. „Lucrurile trebuie tratate temeinic, dar foarte atent, examinate și analizate.”

„Cerem ca, pe parcursul acestui proces, să permiteți sistemului să funcționeze așa cum a fost conceput… nu prin concluzii pripite, ci cu reținere, demnitate și respect — respect pentru acest sistem, pentru procedură și pentru familie”, a adăugat el.

Actorul și regizorul Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele Singer Reiner, 70 de ani, au fost găsiți fără viață în dormitorul matrimonial al locuinței din Brentwood, Los Angeles, a anunțat marți adjunctul șefului poliției, Dominic Choi. Procurorii au indicat că cei doi au fost înjunghiați mortal „în primele ore ale dimineții” de duminică. În aceeași zi, după ora 21:00, agenți ai departamentului anti-bandă al poliției din Los Angeles l-au localizat pe Nick Reiner în zona University Park și l-au reținut, potrivit registrelor oficiale.

Imagini noi de supraveghere, difuzate de NBC Los Angeles, surprind momentul capturării. Tânărul este văzut înconjurat de mai multe mașini de poliție, în jurul orei 21:15, lângă intersecția dintre Exposition Boulevard și Vermont Avenue, la circa 24 de kilometri de domiciliul părinților. Ridică brațele deasupra capului și poartă un pulover negru cu verde, șapcă și rucsac roșu.

Cu puțin timp înainte, camerele îl surprind într-o benzinărie, la coadă, pentru a cumpăra o băutură. Alexis Hernandez, angajat în tura respectivă, a spus pentru NBC News că Nick părea „un client obișnuit”.

Nick Reiner era deținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune în complexul de detenție Twin Towers, din centrul Los Angelesului, potrivit registrelor. Frații săi, Jake, 34 de ani, și Romy Reiner, 27 de ani, au transmis miercuri un mesaj public, cerând prudență și empatie. Declarația, alcătuită din cinci fraze, nu a făcut nicio referire la fratele lor.

„Cuvintele nici măcar nu pot descrie durerea de neimaginat pe care o trăim în fiecare clipă”, au spus ei. „Pierderea îngrozitoare și devastatoare a părinților noștri, Rob și Michele Reiner, este ceva ce nimeni nu ar trebui să trăiască. Nu erau doar părinții noștri; erau cei mai buni prieteni ai noștri.”

De-a lungul timpului, Nick Reiner a vorbit deschis despre dependența de droguri. Într-un interviu acordat revistei People în 2016, spunea că au existat perioade în care a dormit pe stradă săptămâni întregi și că a intrat și ieșit din programe de reabilitare încă de la 15 ani. El a co-scris pelicula „Being Charlie” (2016) împreună cu tatăl său, Rob Reiner, care a și regizat filmul, inspirat din experiențele unui tânăr aflat în recuperare.

Cu o zi înainte de tragedie, Nick, împreună cu părinții săi, a participat la o petrecere de sărbători organizată de Conan O’Brien. Martori au relatat pentru NBC News că tânărul ar fi părut agitat și deranjant. O altă sursă a precizat că ar fi întrerupt o conversație a lui Bill Hader și ar fi „plecat nervos” după ce i s-a spus că discuția este privată.

Rob Reiner, fiul celebrului Carl Reiner, s-a remarcat inițial în televiziune, în sitcomul „All in the Family”, pentru ca ulterior să se impună ca regizor al unor producții devenite clasice, precum „Stand By Me”, „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally...” și „A Few Good Men”.