Politica Pe cine ar pune Nicușor Dan șef la SRI: Trebuie să aibă multă experiență profesională







Nicușor Dan a declarat că ar vrea un director SRI din zona civilă, cu experiență profesională. Candidatul independent a menționat că este vorba despre o discuție, nu despre o negociere între Președinte, Parlament și societatea civilă.

Nicușor Dan ar vrea un director SRI din zona civilă

Primarul general a declarat că ar prefera ca directorul SRI să vină din mediul civil, dar să aibă o experiență profesională considerabilă, având în vedere responsabilitățile asociate cu acest post.

„Mi-aș dori să fie cineva din zona de societate civilă, dar cineva cu multă experiență profesională, pentru că este o este o responsabilitate. Trebuie să discuți cu niște structuri, trebuie să discuți cu societatea. Societate civilă în sens larg, nu din ONG-uri, societate civilă”, a spus edilul Capitalei.

Niciun nume decis pentru funcție

Primarul general a declarat că, în acest moment, nu are un nume concret în minte pentru funcția respectivă.

„Vă spun sincer că nu am un nume în momentul ăsta la care să mă gândesc. Exact cum am zis atunci de programul guvernamental. E o discuție în care președintele are una, nu că că numește, Parlamentul are una, nu că acceptă sau nu. Și deci o să fie o discuție rezonabilă”, a mai afirmat candidatul independent.

Planuri pentru reforma justiției

Candidatul a mai discutat, de asemenea, despre poziția sa față de corupție și sistemul judiciar. În declarațiile sale, Nicușor Dan a spus că este nemulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, considerând că aceștia nu se concentrează suficient pe zonele afectate de corupție majoră.

„Sunt nemulțumit și de procurorul general și de procurorul șef DNA pentru că nu se uită la zonele de mare corupție”, a spus acesta, menționând că, dacă va câștiga turul doi al alegerilor prezidențiale, va susține o reformă a sistemului judiciar, dar și o reevaluare a conducerii instituțiilor de anchetă.