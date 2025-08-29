Politica PDMM, partid afiliat lui Vlad Plahotniuc, exclus din cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie







Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), condus de Vladimir Cebotari și perceput drept apropiat oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, nu a fost admis în alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare, invocând probleme legale la listele de candidați. De asemenea și riscuri de securitate națională semnalate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

Hotărârea a fost adoptată vineri, 29 august, cu șase voturi împotrivă și trei abțineri. Președinta CEC, Angelica Caraman, a respins acuzațiile reprezentanților PDMM privind pretinse atitudini părtinitoare ale membrilor autorității electorale centrale în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„Chiar și acele voturi de abținere, cunoașteți probabil, sunt considerate voturi împotrivă, așa cum prevede Codul administrativ. De aceea, votarea pentru sau împotriva unei hotărâri nu înseamnă atitudine părtinitoare, ci respectarea prevederilor legale”, a punctat Caraman.

La rândul său, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a punctat că fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale votează proiectele de hotărâre reieșind din propria viziune asupra subiectului supus discuțiilor.

„În acest context, o cerere de recuzare doar pe motiv că un membru al Comisiei a votat într-un fel sau altul mi se pare un pic absurdă. Dacă pornim de la logica menționată de solicitanți, conform căreia o bună parte dintre membrii Comisiei ar fi numiți de un partid și acest fapt ar influența realitatea acesteia. Atunci am ajunge într-o situație absurdă - Comisia nu ar mai putea adopta nicio hotărâre. Poate că unora le-ar conveni un astfel de scenariu - Comisia Electorală Centrală să devină nefuncțională”, a declarat Postica.

CEC a explicat că pe lista de candidați a PDMM au fost operate modificări substanțiale. Fiind excluse zece persoane, fapt ce generează riscuri de interpretare și încălcări ale Codului electoral.

În plus, Comisia a primit o scrisoare de la Agenția Servicii Publice (ASP), prin care formațiunea era suspendată temporar din registrul partidelor eligibile. ASP a acționat în baza unei notificări a SIS, care invoca „date despre acțiuni subversive, coordonate din afara țării, de către persoane supuse sancțiunilor internaționale, în special Vlad Plahotniuc.”

Liderul PDMM, Vladimir Cebotari, a calificat decizia drept „abuzivă și lipsită de temei legal”.

„Nu există niciun temei legal pentru a fi lipsiți de dreptul de a fi înregistrați. Noi am depus toate documentele conform legislației și am făcut rectificările necesare la listă. Insistăm ca cererea noastră, cu modificările ulterioare. Să fie acceptată și să fim admiși în competiție. Ceea ce face CEC este o acțiune motivată politic, prin care se încearcă eliminarea concurenței din alegeri”, a punctat Cebotari.

Cebotari a adăugat că PDMM va contesta hotărârea la instanțele de judecată.

„Nu ne vom opri aici. Vom ataca această decizie în instanță. Vom demonstra că drepturile noastre constituționale au fost încălcate. Alegerile nu pot fi libere și corecte dacă partidele sunt excluse pe criterii politice.”

PDMM a fost reactivat oficial pe 12 august 2025, după ce anterior funcționa sub denumirea de „Pro-Moldova”, partid fondat de Andrian Candu. Relansarea a avut loc la scurt timp după ce Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia, a transmis un mesaj public prin care își îndemna foștii colegi să se mobilizeze politic.

Mai mulți foști membri ai Partidului Democrat și aleși locali au aderat ulterior la PDMM. În paralel, SIS a inclus mai mulți lideri ai formațiunii pe lista persoanelor suspectate de colaborare cu Plahotniuc și implicare în acțiuni destabilizatoare.