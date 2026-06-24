Pavlova este unul dintre acele deserturi care reușesc să impresioneze atât prin aspect, cât și prin combinația de texturi. Cu o bază crocantă la exterior și moale în interior, completată de o cremă fină și fructe proaspete, această prăjitură este adesea pregătită pentru ocazii speciale. Varianta cu cireșe și vanilie aduce un echilibru plăcut între dulceața bezelei și aroma ușor acrișoară a fructelor de sezon.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

4 albușuri de ou

220 g zahăr fin

1 linguriță amidon de porumb

1 linguriță oțet alb sau suc de lămâie

un praf de sare

250 ml smântână pentru frișcă

2 linguri zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

300 g cireșe proaspete, fără sâmburi

1 lingură zahăr

1 linguriță suc de lămâie

câteva cireșe întregi pentru decor

Primul pas este pregătirea bezelei. Albușurile se bat împreună cu un praf de sare până când capătă consistență.

Zahărul se adaugă treptat, câte puțin, continuând mixarea până la obținerea unei compoziții lucioase și ferme. La final se încorporează amidonul și oțetul, amestecând delicat.

Pe o tavă tapetată cu hârtie de copt se formează un disc cu diametrul de aproximativ 20 de centimetri, lăsând o adâncitură ușoară în centru.

Bezeaua se coace timp de aproximativ 90 de minute la 120 de grade Celsius. După oprirea cuptorului, aceasta se lasă să se răcească lent în interior, cu ușa întredeschisă, pentru a evita crăparea excesivă.

Pentru topping, cireșele fără sâmburi se pun într-o crăticioară împreună cu zahărul și sucul de lămâie. Se gătesc la foc mic timp de 5-7 minute, până când lasă suc și se înmoaie ușor. Amestecul se lasă apoi la răcit complet.

Crema se prepară prin mixarea smântânii pentru frișcă împreună cu zahărul pudră și extractul de vanilie până la obținerea unei consistențe ferme și aerate.

Asamblarea desertului se face doar după ce toate ingredientele s-au răcit. Bezeaua se așază pe un platou, iar în adâncitura formată se distribuie uniform crema de vanilie. Deasupra se adaugă cireșele și siropul rezultat în timpul gătirii. Pentru un aspect elegant, desertul poate fi decorat cu câteva cireșe proaspete.