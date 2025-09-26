Paula Seling, pe masa de operație. Artista, dusă de urgență la spital

Paula Seling a traversat recent momente dificile din punct de vedere medical. Artista a suferit, în urmă cu aproape două luni, o fractură la claviculă, care a necesitat o operație de implant de titan. În prezent, solista se află în perioada de recuperare, pregătindu-se să revină treptat la activitățile obișnuite.

Artista a spus că încă se află în proces de recuperare și că este o perioadă complicată pentru ea.

„Acum este o perioadă un pic mai complicată pentru că am avut o mică problemă medicală cu o mână. Am suferit o operație de implant de titan pentru că mi-am fracturat clavicula. A fost o situație de care sincer nu mai vreau să vorbesc. A fost un pic mai greu cu toate, sunt în recuperare acum. Am început să mișc!”, a declarat artista.

Deși se află într-o perioadă de refacere, Paula Seling și-a propus să reia cât mai curând antrenamentele de înot alături de fiica ei, Elena, care este elevă în clasa a V-a.

Solista nu a renunțat la concerte în această vară, chiar dacă le-a susținut cu mâna bandajată. Paula a explicat dificultățile cu care s-a confruntat.

„A fost greu că am avut și multe concerte în perioada asta, iar pentru o tehnică vocală bună ai nevoie să-ți implici cam toată musculatura. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc tehnicii pe care am moștenit-o de la maestra mea Gabriela Duțescu, Dumnezeu s-o odihnească. Mai nou, lucrez cu Ioana Mândoiu, o altă terapeută vocală.”, a spus ea pentru Click.

Artista a subliniat importanța menținerii corecte a tehnicii vocale: „Exact cum îți întreții corpul la sală, așa trebuie și cu vocea. În fiecare zi, fac minim o oră de studiu vocal pentru a-mi menține vocea în parametrii. Nu am avut niciodată noduli pe corzile vocale, ei apar ca urmare a unei tehnici vocale deficitare.”