Monden Breaking news

Paula Seling, pe masa de operație. Artista, dusă de urgență la spital

Comentează știrea
Paula Seling, pe masa de operație. Artista, dusă de urgență la spitalPaula Seling Sursa foto. Facebook
Din cuprinsul articolului

Paula Seling a traversat recent momente dificile din punct de vedere medical. Artista a suferit, în urmă cu aproape două luni, o fractură la claviculă, care a necesitat o operație de implant de titan. În prezent, solista se află în perioada de recuperare, pregătindu-se să revină treptat la activitățile obișnuite.

Paula Seling, pe masa de operație

Artista a spus că încă se află în proces de recuperare și că este o perioadă complicată pentru ea.

„Acum este o perioadă un pic mai complicată pentru că am avut o mică problemă medicală cu o mână. Am suferit o operație de implant de titan pentru că mi-am fracturat clavicula. A fost o situație de care sincer nu mai vreau să vorbesc. A fost un pic mai greu cu toate, sunt în recuperare acum. Am început să mișc!”, a declarat artista.

Operație, transplant

Operație. Sursa foto: dreamstime.com

Deși se află într-o perioadă de refacere, Paula Seling și-a propus să reia cât mai curând antrenamentele de înot alături de fiica ei, Elena, care este elevă în clasa a V-a.

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Paula Seling și fiica ei

Paula Seling și fiica ei. Sursa foto Ahirva EVZ

N-a renunțat la concerte

Solista nu a renunțat la concerte în această vară, chiar dacă le-a susținut cu mâna bandajată. Paula a explicat dificultățile cu care s-a confruntat.

„A fost greu că am avut și multe concerte în perioada asta, iar pentru o tehnică vocală bună ai nevoie să-ți implici cam toată musculatura. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc tehnicii pe care am moștenit-o de la maestra mea Gabriela Duțescu, Dumnezeu s-o odihnească. Mai nou, lucrez cu Ioana Mândoiu, o altă terapeută vocală.”, a spus ea pentru Click.

Paula Seling studiază zilnic

Artista a subliniat importanța menținerii corecte a tehnicii vocale: „Exact cum îți întreții corpul la sală, așa trebuie și cu vocea. În fiecare zi, fac minim o oră de studiu vocal pentru a-mi menține vocea în parametrii. Nu am avut niciodată noduli pe corzile vocale, ei apar ca urmare a unei tehnici vocale deficitare.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale