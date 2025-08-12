Justitie Patru partide din Moldova, în pragul dizolvării. Ministerul Justiției cere confirmarea legăturii cu Partidul „Șor”







Republica Moldova. Patru partide politice din Republica Moldova riscă să dispară de pe scena politică după ce Ministerul Justiției a sesizat judecătorii să le recunoască drept succesoare ale Partidului „Șor”, formațiune interzisă anul trecut pentru activități ilegale. Demersul vine într-un moment crucial, cu alegerile parlamentare din toamnă. Mai mult, autoritățile investighează legăturile ascunse dintre aceste partide și fostul lider controversat Ilan Șor. Această solicitare vine ca urmare a unei sesizări a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 21 iulie.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, acțiunea este realizată în limitele mandatului legal conform Legii cu privire la Partidele Politice. Acest lucru se bazează pe probe oferite de instituțiile statului. Ministerul subliniază informațiile furnizate de CEC și Serviciul de Informații și Securitate, care indică faptul că liderii celor patru partide au participat pe 6 iulie 2025 la Moscova la un congres organizat de Ilan Șor.

În cadrul acestui congres, Ilan Șor a anunțat participarea Blocului electoral „Victorie – Pobeda” la alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025. CEC consideră că implicarea directă a fostului lider al partidului interzis în crearea și promovarea blocului reprezintă o continuare mascată a activității Partidului „Șor”.

Un raport CEC din octombrie 2024, realizat în urma unui control al finanțării celor patru formațiuni, a constatat că acestea au desfășurat acțiuni comune, adesea mascate. Scopul de a influența alegerile din toamna anului trecut. Conform datelor verificate, aceste activități au fost dirijate și coordonate de Ilan Șor.

Ministerul mai precizează că formațiunile „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” au devenit active imediat după interzicerea Partidului „Șor”. Preluând structurile, resursele și membrii acestuia. Asigurând astfel transferul infrastructurii politice către noile entități.

CEC a refuzat înregistrarea partidelor „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea electorală invocând neînregistrarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, conform datelor transmise de Agenția Servicii Publice. În schimb, Partidul „Renaștere” a depus actele pentru înregistrare și așteaptă decizia CEC. Curtea Constituțională a declarat neconstituțional Partidul Politic „Șor” pe 19 iunie 2023,