Patru lideri europeni s-au întâlnit la Kiev. Mesajul care îl înfurie pe Putin

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei au sosit sâmbătă la Kiev, unde, împreună cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au purtat o discuție telefonică comună cu Donald Trump pentru a discuta despre planurile de pace, conform The New York Times.

Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au ajuns la Kiev cu același tren sâmbătă dimineața, în timp ce Donald Tusk a sosit cu un tren separat. Cei patru lideri s-au întâlnit cu Zelenski pentru discuții în centrul capitalei ucrainene.

„Toți cei cinci lideri au avut o conversație constructivă cu președintele Statelor Unite, concentrându-se pe eforturile de pace”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pe platforma X, însoțind mesajul cu o fotografie a celor cinci europeni adunați în jurul unui telefon mobil pe modul difuzor.

Ministrul ucrainean de externe a subliniat faptul că Ucraina își dorește o încetarea afocului atât pe uscat cât și pe mare.

„Ucraina și toți aliații săi sunt pregătiți pentru o încetare totală și necondiționată a focului pe uscat, în aer și pe mare, timp de cel puțin 30 de zile, începând de luni”, a adăugat Sîbiha.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

