Patronatele din HoReCa: Traficul în restaurante și hoteluri s-a redus deja cu 50%

Federațiile și patronatele din sectorul HoReCa se mobilizează pentru a susține menținerea cotei reduse de TVA la 11%, avertizând că o majorare ar putea submina competitivitatea României ca destinație turistică în comparație cu țările vecine. Conform reprezentanților industriei, traficul în restaurante și hoteluri a scăzut deja cu aproximativ 50% față de perioada anterioară. FPIOR, HORA și FIHR, principalele organizații care reprezintă industria ospitalității, au transmis o scrisoare deschisă către Administrația Prezidențială și Guvern, în care solicită menținerea cotei reduse de TVA pentru alimente și servicii de cazare.

„Traficul în restaurante și hoteluri s-a redus deja cu 50%”, arată ei.

Ei avertizează că o creștere a TVA la 21% ar putea provoca falimentul în lanț al miilor de afaceri și pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, afectând direct veniturile la bugetul de stat. În lipsa menținerii cotei reduse, industria estimează că impactul asupra turismului și economiei locale va fi sever.

„Este cod roșu pentru turism și HoReCa. În condițiile actuale, o astfel de măsură nu doar că ar descuraja investițiile, dar ar afecta competitivitatea României în raport cu țările vecine care mențin cote reduse de TVA”, spun cei din domeniul ospitalității.

Potrivit reprezentanților industriei, România riscă să piardă competitivitatea ca destinație turistică în regiune.

Ei subliniază că Bulgaria și Ungaria aplică cote reduse de TVA în sectorul ospitalității, ceea ce le face mai atractive pentru turiștii străini și regionali, susținute de politici publice active pentru turismul de incoming, precum campanii de promovare, prime pentru fiecare turist străin în anumite destinații sau sprijin pentru liniile aeriene directe.

În absența unor politici fiscale echilibrate, România se expune riscului de a fi ocolită ca destinație de vacanță și de business, cu efecte negative asupra afacerilor din ospitalitate și asupra balanței comerciale din turism a țării, mai arată ei.

Datele recente confirmă această tendință: traficul în restaurante și unități de cazare a scăzut cu până la 50% în ultimele luni, iar numărul insolvențelor în HoReCa a crescut cu 9% în 2024, tendință care continuă și în prima jumătate a anului 2025.

„E important să înțelegem fluxul banilor în economie, pentru că circuitul lor din business se aplică și la nivel de stat. Ce se întâmplă acum e similar cu o situație de criză, la pragul insolvenței. Ce faci când ești în această situație, iar aici vorbesc din proprie experiență, e să motivezi resursele umane și să optimizezi producția, profiturile și vânzările, nu reduci costurile până la pragul incapacității de producție”, spune Valentin Șoneriu, reprezentant FPIOR.

Potrivit acestuia, fără angajați productivi și un produs de calitate nu pot exista vânzări, iar fără vânzări nu există profit. El susține că același principiu se aplică și în prezent, iar o creștere a TVA în sectorul HoReCa ar avea efectul opus celui necesar într-o perioadă de criză

„În loc să stimuleze consumul și să sprijine sectorul să funcționeze la capacitate maximă, îl împinge spre insolvență, falimente și concedieri. Adevărata soluție nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai bună a taxelor existente și crearea unui cadru fiscal predictibil care să încurajeze investițiile și munca cinstită”, mai spune el.

Potrivit președintelui HORA, dincolo de cifre și statistici se află realitatea zilnică a antreprenorilor care susțin industria ospitalității. El subliniază că traficul în restaurante a scăzut semnificativ, consumul este în scădere, iar costurile au crescut considerabil, iar mulți colegi din HoReCa se întreabă dacă mai pot continua activitatea.

„Oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, consumul a scăzut dramatic, costurile au explodat, iar mulți dintre colegii mei din HoReCa se gândesc serios dacă mai pot continua”, spune Radu Savopol.

De asemenea, el afirmă că statul îi determină pe antreprenorii din domeniu să pună lacătul pe afaceri.

„În loc să sprijine pe cei care muncesc cinstit, statul riscă să împingă afacerile corecte spre închidere și să lase loc pieței gri să se extindă. Dacă TVA-ul urcă la 21%, nu doar că pierdem zeci de mii de locuri de muncă, dar pierdem și încrederea antreprenorilor că merită să investească aici”, a continuat el.

Simona Constantinescu, președinta Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), afirmă că turismul românesc reprezintă mai mult decât o simplă industrie, fiind cartea de vizită a țării și un pilon important al economiei.

Ea subliniază că sectorul funcționează într-un ecosistem fragil, în care orice dezechilibru economic sau fiscal, precum și factorii de instabilitate geo-politică, produc efecte în lanț: scăderea cererii, afectarea reputației destinației, blocarea investițiilor, pierderea locurilor de muncă și deteriorarea imaginii României ca destinație turistică.

„De aceea, adevărata soluție nu stă în supraîncărcarea cu taxe, ci în politici publice curajoase și coerente, care să ofere stabilitate, predictibilitate și șansa unei dezvoltări sustenabile pe termen mediu și lung.Federația Industriei Hoteliere din România este pregătită să fie partener activ de dialog și să prezinte măsuri constructive, care pot transforma turismul într-un motor real de competitivitate și prosperitate națională”, spune reprezentanta FIHR.

Federațiile din sectorul HoReCa subliniază că menținerea cotei de TVA de 11% reprezintă un compromis echilibrat, rezultat al dialogului dintre mediul de afaceri și Guvern, și constituie singura soluție viabilă pentru asigurarea sustenabilității industriei.

În apelul adresat Președintelui României și Parlamentului, organizațiile solicită renunțarea la intenția de majorare a TVA la 21%, menținerea cotei reduse de 11% în conformitate cu practica europeană și concentrarea eforturilor pe creșterea gradului de colectare și combaterea evaziunii fiscale, nu pe impunerea de taxe suplimentare.

Industria ospitalității și turismului numără peste 35.000 de companii, oferă aproximativ 400.000 de locuri de muncă directe și indirecte și contribuie cu peste 5% la PIB-ul României. Federațiile avertizează că, fără stabilitate fiscală, acest sector strategic riscă să piardă teren în fața concurenței externe și să genereze pierderi importante pentru economia națională.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de Valentin Șoneriu, președinte FPIOR, Radu Savopol, președinte HORA, și Simona Constantinescu, președinte FIHR.