Paşapoartele simple temporare vor avea un cod QR digital pentru securitate sporită

Paşapoartele simple temporare vor include, începând cu 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică. Măsura, anunţată de Guvern printr-un comunicat oficial, are scopul de a reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă şi de a aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al paşapoartelor electronice.

Executivul subliniază că această decizie răspunde nevoii de protecţie suplimentară a cetăţenilor români în contextul mobilităţii internaţionale.

Decizia privind introducerea codului QR pentru paşapoartele simple temporare a fost adoptată printr-o hotărâre de Guvern care armonizează legislaţia naţională cu standardele europene de securitate. Potrivit comunicatului, „introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât paşaportul simplu temporar românesc, deşi reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecţia suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la paşapoartele electronice”.

Noua reglementare se va aplica exclusiv paşapoartelor simple temporare eliberate după data de 15 septembrie 2025. Documentele emise anterior acestei date rămân valabile până la expirare sau până la momentul preschimbării lor, fiind guvernate de normele în vigoare la data depunerii cererii.

Guvernul precizează că elementul criptografic implementat, codul QR semnat digital, va putea fi verificat prin citire optică de către autoritățile competente. Acesta conţine informaţii securizate care confirmă autenticitatea documentului, limitând riscul de contrafacere.

Măsura are la bază recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi se aliniază prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2252/2004, precum şi standardelor europene înscrise în registrul PRADO (Public Register of Authentic Travel and Identity Documents Online).

În comunicat se precizează că, prin aceste modificări, România consolidează securitatea documentelor de călătorie şi îşi respectă angajamentele internaţionale asumate.