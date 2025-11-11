Pasajele Bucur Obor, Lujerului și Podul Băneasa, în faza de evaluare a ofertelor

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că ofertele pentru consolidarea pasajelor Bucur Obor și Lujerului, precum și a Podului Băneasa, sunt în curs de evaluare. Valoarea totală a lucrărilor depășește 330 de milioane de lei.

”Mergem înainte cu consolidarea pasajelor cu risc seismic din Capitală! Continuăm investiţiile pentru siguranţa bucureştenilor şi modernizarea infrastructurii.” a anunțat marți Bujduveanu

Pasajele vizate în cadrul procedurilor de licitație publică sunt Bucur Obor și Lujerului, precum și Podul Băneasa. Autoritățile vor evalua ofertele depuse pentru aceste proiecte, menținând obiectivul de consolidare a structurilor cu risc seismic ridicat.

Pentru Pasajul Bucur Obor au fost depuse două oferte, valoarea totală a contractului fiind de 114,9 milioane de lei. Tot două oferte au fost depuse și pentru consolidarea Pasajului Lujerului, contractul având o valoare de 203,2 milioane de lei.

În cazul Podului Băneasa au fost depuse trei oferte, iar valoarea totală a contractului este de 21,8 milioane de lei. Autoritățile urmează să evalueze toate ofertele în cadrul procedurilor de licitație publică.

Primarul interimar al Capitalei a subliniat că consolidarea pasajelor este esențială pentru siguranța celor care tranzitează aceste zone. Bujduveanu a explicat că proiectele de consolidare vizează fluidizarea traficului și îmbunătățirea mobilității urbane din Capitală.