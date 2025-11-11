Social

Pasajele Bucur Obor, Lujerului și Podul Băneasa, în faza de evaluare a ofertelor

Pasajele Bucur Obor, Lujerului și Podul Băneasa, în faza de evaluare a ofertelor
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că ofertele pentru consolidarea pasajelor Bucur Obor și Lujerului, precum și a Podului Băneasa, sunt în curs de evaluare. Valoarea totală a lucrărilor depășește 330 de milioane de lei.

Ofertele pentru consolidarea pasajelor cu risc seismic, în evaluare

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Administrația Străzilor București a deschis ofertele pentru consolidarea a trei obiective rutiere majore încadrate în risc seismic grad V. Lucrările fac parte dintr-un program de investiții pentru siguranța bucureștenilor și modernizarea infrastructurii.

”Mergem înainte cu consolidarea pasajelor cu risc seismic din Capitală! Continuăm investiţiile pentru siguranţa bucureştenilor şi modernizarea infrastructurii.” a anunțat marți Bujduveanu

Pasajele vizate în cadrul procedurilor de licitație publică sunt Bucur Obor și Lujerului, precum și Podul Băneasa. Autoritățile vor evalua ofertele depuse pentru aceste proiecte, menținând obiectivul de consolidare a structurilor cu risc seismic ridicat.

Oferte depuse pentru pasajele Bucur Obor și Lujerelui, precum și podul Băneasa

Pentru Pasajul Bucur Obor au fost depuse două oferte, valoarea totală a contractului fiind de 114,9 milioane de lei. Tot două oferte au fost depuse și pentru consolidarea Pasajului Lujerului, contractul având o valoare de 203,2 milioane de lei.

În cazul Podului Băneasa au fost depuse trei oferte, iar valoarea totală a contractului este de 21,8 milioane de lei. Autoritățile urmează să evalueze toate ofertele în cadrul procedurilor de licitație publică.

Lucrările vor fi demarate după ce vor fi desemnați câștigătorii licitației

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că în prezent se află în etapa de evaluare a ofertelor depuse pentru consolidarea pasajelor. Imediat după desemnarea câștigătorilor, lucrările vor fi demarate.

Primarul interimar al Capitalei a subliniat că consolidarea pasajelor este esențială pentru siguranța celor care tranzitează aceste zone. Bujduveanu a explicat că proiectele de consolidare vizează fluidizarea traficului și îmbunătățirea mobilității urbane din Capitală.

