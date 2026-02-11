Parlamentul European acordă un sprijin financiar de 90 de miliarde de euro Ucrainei

Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet legislativ destinat susținerii Ucrainei, care include un împrumut al Uniunii Europene în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027.

Decizia vine în contextul în care războiul declanșat de Rusia continuă, iar autoritățile de la Kiev se confruntă cu nevoi financiare urgente.

Potrivit comunicatului oficial, „pachetul de propuneri vizează sprijinirea Ucrainei printr-un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027”. Instrumentul financiar, denumit „Ukraine support loan”, are ca scop acoperirea unei părți semnificative din necesarul estimat de finanțare al Ucrainei.

Din totalul sumei, 30 de miliarde de euro vor fi direcționate către asistență macrofinanciară și sprijin bugetar, prin intermediul Ukraine Facility. Alte 60 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și pentru achiziția de echipamente militare.

Textul adoptat precizează că alocarea pentru apărare urmărește „asigurarea accesului în timp util la produse critice de apărare provenite – în principiu – din industriile de apărare ucrainene, din UE și din Spațiul Economic European (SEE)/Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA)”.

În situațiile în care anumite echipamente nu sunt disponibile imediat, vor putea fi aplicate derogări specifice pentru aprovizionare din alte state.

Asistența financiară va fi acordată „în conformitate cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, astfel cum sunt stabilite într-o strategie de finanțare elaborată de Ucraina și evaluată de Comisie”. Strategia urmează să fie aprobată de Consiliu.

Toate fondurile vor fi supuse unor condiții stricte. Documentul menționează că finanțarea este legată de „angajamentul continuu al Ucrainei față de guvernanța democratică, statul de drept și protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților”.

De asemenea, sunt incluse cerințe privind continuarea eforturilor anticorupție și întărirea instituțiilor democratice.

Împrumutul va fi finanțat prin împrumuturi comune ale UE de pe piețele de capital și garantat din marja bugetului multianual al Uniunii. Costurile aferente serviciului datoriei vor fi acoperite din bugetele anuale ale UE.

Comisia Europeană estimează cheltuieli de aproximativ 1 miliard de euro în 2027 și circa 3 miliarde de euro anual începând cu 2028.

Conform prevederilor adoptate, „Ucraina va fi responsabilă pentru rambursarea principalului împrumutului după ce va primi despăgubiri de război din partea Rusiei”.

Pachetul legislativ a fost adoptat prin procedură de urgență. Propunerea privind împrumutul a fost aprobată cu 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri. Amendamentele la Ukraine Facility au întrunit 473 de voturi pentru, 140 împotrivă și 32 de abțineri, iar modificările la bugetul multianual 2021–2027 au fost susținute de 490 de eurodeputați, cu 130 de voturi împotrivă și 32 de abțineri.

Inițiatorii au subliniat că utilizarea procedurii accelerate urmărește „asigurarea furnizării rapide de ajutor către Ucraina”.

Pentru ca împrumutul să poată fi implementat, este necesară adoptarea formală a pachetului și de către Consiliul Uniunii Europene. După această etapă, Comisia va putea efectua prima plată, estimată pentru începutul trimestrului al doilea din 2026.

Acordul privind împrumutul a fost convenit la nivelul Consiliului European, la Bruxelles, pe 18 decembrie 2025, și prezentat ulterior de Comisia Europeană pe 14 ianuarie 2026.

Suma de 90 de miliarde de euro este destinată să acopere aproximativ două treimi din necesarul financiar estimat al Ucrainei pentru anii 2026 și 2027.

Întrucât Cehia, Ungaria și Slovacia au optat să nu participe la susținerea împrumutului, mecanismul a fost adoptat prin procedura de cooperare consolidată, care permite unui grup de state membre să avanseze în anumite domenii în lipsa unanimității.