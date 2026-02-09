Social

Părintele Necula, mesaj alarmant. „România își pierde educația”

Părintele Necula, mesaj alarmant. „România își pierde educația"
Părintele Constantin Necula a transmis pe pagina lui de pe o rețea de socializare faptul că educația din România este în abandon în acest moment. Asta pentru că nimeni nu mai vrea disciplină, doar rezultate.

Părintele Necula, mesaj dur!

Omul bisericii a explicat că în aceste momente educația se află în impas. Asta pentru că șoala a fost transformată și nu se mai respectă principiile de bază.

”Educația din România nu mai e în criză. E în abandon. Am trasformat școala într-un loc unde profesorul se tene, elevul sfidează, iar părintele dă lecții fără să își asume nimic. Toți vor rezultate, dar nimeni nu vrea disciplină. Toți cer respect, dar nimeni nu îl mai oferă. Copiii nu mai sunt crescuți, ci lăsați: cu telefonul în mână, cu libertate fără limite, cu drepturi fără obligații”, a spus preotul.

Se apără greșeala mai mult ca adevărul

Acesta a constatat că în timp de profesorii sunt puși la zid, copiii capătă puteri nebănuite, care de fapt îi fac mai fragili. ”Și apoi ne mirăm că nu mai ascultă, că nu mai rabdă, că nu mai citesc, că nu mai respectă nimic. Nu s-au stricat dintr-o dată, i-am stricat încet.

Părinții apără greșeala mai tare ca adevărul, profesorul nu mai poate ridica vocea, dar copilul poate ridica tonul. Așa creștem o generație fragilă, ofensată de orice, incapabilă să primească un refuz. Școala nu mai formează caractere ci livrează diplome. Notele se negociază, absențele se motivează, eșecul se ascunde”, a mai explicat părintele.

”Profesorii sunt lăsați singuri”

Iar ceea ce va duce la un colaps este faptul că profesorii nu mai au autoritate, sprijin și respect. ”Cel mai grav este că nu profesorii sunt neputincioși. Cel mai grav este că sunt lăsați singuri fără autoritate, fără sprijin, fără respect. În timp ce educația se prăbușește, noi discutăm ambalajul nu conținutul. Adevărul e dur, dar trebuie spus: copiii nu au nevoie doar de iubire. Au nevoie de limite, de reguli, de consecințe”, a încheiat Constantin Necula.

