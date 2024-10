EVZ Special Tehnologia, un drog care creează dependență. Virgiliu Gheorghe: Oamenii trebuie să fie deplin conștienți și să-și asume consecințele







Tehnologia este pretutindeni. Întreaga viață se desfășoară în mediul online, iar dacă o veste bună nu este postată pe social media, nu este reală. Ne învârtim în acest cerc vicios al epocii tehnologice din care nu putem ieși. Pericolul tehnologiei și impactul ei în societate au fost subiectele de discuție în cadrul unei noi ediții a podcastului „Esențial”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”.

De ce este atât de greu să ne detașăm de tehnologie? Pentru că a devenit o dependență. Este un drog fără de care indivizii nu pot trăi. Iar cel mai grav lucru este faptul că noile generații sunt expuse la riscurile tehnologiei de la vârste foarte fragede. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a centrat pe sănătatea copiilor și cât de mult este aceasta afectată de interacțiunea cu tehnologia. Invitatul special al acestui podcast a fost Virgiliu Gheorghe, autor de cărți, biofizician și doctor în bioetică.

Tehnologia, un drog puternic

Tehnologia are un impact extrem de puternic asupra oamenilor. Acest aspect a fost analizat de invitat în cadrul podcastului. Smartphone-urile de care nu ne putem despărți se folosesc de inteligența artificială. Aceasta studiază utilizatorul și îi oferă acestuia mesaje care îi trezesc interes. Astfel, ajunge să funcționeze ca un drog. Un studiu de la Harvard a arătat că aceste mesaje care ne interesează sunt prelucrate de o zonă specifică din creier. Este vorba de circuitele motivație-recompensă, aceeași zonă a creierului unde ajung și senzațiile generate de droguri, precum cocaina sau heroina.

„Practic, eu îmi droghez creierul tocmai pentru că îmi dirijează mesajul, în funcție de cât mă vede că stau pe postarea respectivă. El mă evaluează imediat. Să zicem că stau pe un mesaj 10 secunde. Ce este sub acest timp înseamnă că nu mă interesează. Îmi dă numai ce este de interes și intră pe zona de motivație-recompensă și mă conduce încet. Îmi poate schimba și referințele” a explicat Virgiliu Gheorghe.

Acest lucru a fost definit și de termenul de Nomophobie, starea patologică de neliniște și frică obsedantă generată de teama de a pierde telefonul. „Când scade bateria, crește anxietatea. Oamenii se culcă cu telefonul lângă ei (un procent de 60% din populație) și se trezesc. Primul lucru pe care îl fac este să pună mâna pe telefon. Acest lucru arată că telefonul este cel mai bun prieten al tău, înaintea părinților, soției, soțului, copiilor” a explicat specialistul.

Interzicerea telefonului mobil în școli

Totuși, se pare că există soluții pentru rezolvarea acestei crize generate de tehnologie. Invitatul a precizat că o schimbare poate fi realizată cu pași mici. O variantă propusă de expert este interzicerea telefoanelor mobile în școli, după modelul implementat în Grecia.

„Dacă copilul stă șapte ore la școală și nu are telefon mobil, s-au salvat șapte ore. Cei mai mulți dintre copii petrec în medie 10 ore pe zi pe telefon. Am avut discuții cu tinerii adolescenți. Cei mai buni copii au zis că stau între trei și patru ore. Și eu am zis așa… Dacă din patru ore, o oră ai face sport, ai avea o condiție fizică excepțională. O oră dacă studiezi o limbă străină o vei învăța într-un an. Dacă faci muzică, vei avea cunoștințe muzicale. Dacă faci citești o carte, cât reușești să citești într-o oră, vei avea minim 20 de cărți citite pe an. Acest lucru înseamnă cultură în doi-trei ani. Patru ore sunt suficiente ca să devii un om complet” a spus Virgiliu Gheorghe.

Lipsa de educație

Deși soluții există, tehnologia continuă să ia cu asalt viețile copiilor. Potrivit invitatului, cei mici nu sunt îndrumați în direcția potrivită. Iar totul pornește de la lipsa de educație a părinților.

„Dacă economisești timpul stat pe telefon faci ceva, construiești ceva în viața ta, dar copiii nu sunt dirijați în direcția aceasta. Cultura noastră este una mediatică, iar fluxul de tehnologii care dau dependență, jocuri, acum TikTok și așa mai departe, este foarte mare. Părinții trebuie educați. Problema este că la noi în România trebuie făcută educație pentru aceste mijloace. Aceasta este bioetica, deci oamenii trebuie să fie deplin conștienți și să-și asume consecințele. Un părinte habar nu are. Până la 6 luni sau 2 ani, copilul este cuminte și zâmbești. Se gândesc că o să fie deștept toată viața. Încep la 2 ani să vorbească, la 4 ani deja au probleme de logopedie și autism digital. Dar se știe, cărți au fost scrise. Nu există educație” a explicat expertul în bioetică.

Totuși, nu doar părinții trebuie să ia măsuri. Școala și sistemul de învățământ pune bețe în roate părinților care vor să-și detașeze copiii de tehnologie. Trăim într-o lume în care temele se dau pe WhatsApp, iar lecțiile se fac pe Zoom.

„Îl las pentru că toți copiii au. Îl las pentru că altfel nu se mai poate astăzi. Îl las pentru că la școală temele i se dau pe WhatsApp. Dar în legea învățământului nu spune că trebuie să ai telefon mobil ca să poți merge la școală. Nu mi se pare normal. Este mai ușor să dai teme pe mijloacele acestea și le dai lecții să caute ei pe Internet și să facă o sinteză. Le mai dai să facă o temă și cu ChatGPT și s-a terminat cu învățământul” a adăugat invitatul.

Femeile domină lumea

Potrivit unui studiu recent cu privire la timpul petrecut pe smartphone, un om își verifică telefonul de 60 de ori pe zi. Astfel, în medie, ajungem să petrecem 4,5 ore pe zi folosindu-ne de tehnologie. Aici vorbim de o medie a populației. Totuși, invitatul a evidențiat faptul că, cu cât individul este mai tânăr, cu atât cresc mai mult procentele. De asemenea, bărbații au înregistrat cu câteva zeci de procente mai mult decât femeile din punct de vedere al timpului petrecut pe telefon.

Invitatul a evidențiat faptul că acest lucru poate fi observat în societate. Femeile deja domină numeric bărbații în funcțiile de conducere. „Ne domină numeric în funcții. Noi la clinică din 100 de angajați, 94 sunt femei. Nu găsești bărbați să angajezi. Este foarte greu” a explicat Virgiliu Gheorghe.